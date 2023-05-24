Yol kontrolünde durdurulan motosiklette tarihi eser ele geçirildi

Gazipaşa ilçesinde yol kontrolü sırasında motosikletinde sikke ele geçirilen kişi hakkında adli işlem yapıldı.

İİlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, rutin yol denetimlerinde şüphelendikleri motosiklet sürücüsü M.U'yu durdurdu.

Yapılan incelemede motosikletin bazı bölmelerine saklanmış Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen 179 sikke ele geçirildi.

Şüpheli hakkında "Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na Muhalefet" suçundan işlem yapıldı.