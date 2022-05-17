Yol kesme tartışmasında amcasını öldüren yeğen tutuklandı (2) - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Yol kesme tartışmasında amcasını öldüren yeğen tutuklandı (2)

Demirören Haber Ajansı - Mustafa Kırlak - Güncel
 - Güncelleme:
Yol kesme tartışmasında amcasını öldüren yeğen tutuklandı (2)

'BANA TABANCAYLA ATEŞ ETTİ' Ordu'da yol kesme meselesi nedeniyle çıkan tartışmada amcası Halit Çelik'i (80) av tüfeğiyle vurarak öldürdüğü suçlamasıyla tutuklanan Türker Çelik'in (40), savcılık ifadesinde, "Evime giden yol amcamın bahçesinin yanından geçiyordu.

ORDU (DHA) - 'BANA TABANCAYLA ATEŞ ETTİ'

Ordu'da yol kesme meselesi nedeniyle çıkan tartışmada amcası Halit Çelik'i (80) av tüfeğiyle vurarak öldürdüğü suçlamasıyla tutuklanan Türker Çelik'in (40), savcılık ifadesinde, "Evime giden yol amcamın bahçesinin yanından geçiyordu. Amcam, bahçesine su kanalı açınca tartışma yaşadık. Bana, 'Ben yolu keserim' dedi. Ben de 'Sen kesersen ben açarım' dedim. Daha sonra yolu telle çevirdi. Teli açmak istediğimde bana fındık bahçesinden tabancayla ateş etti. Ben de kendisine ateş ettim" dedi.Bu arada olay yerinde jandarma ekiplerince bulunan ve el yapımı olduğu değerlendirilen tabancanın da kriminal incelemeye gönderildiği bildirildi.


Demirören Haber Ajansı / Mustafa Kırlak - Güncel

Halit Çelik, Ordu, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title