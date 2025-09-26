Yol Kesme Olayında Servis Şoförüne Adli İşlem
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, aracının önünü keserek sürücüyü tehdit eden servis şoförü B.K. gözaltına alındı. Şoför, sosyal medyada gündem olan olay sonrası adli işlem ve ceza aldı.
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde aracının önünü kestiği sürücüyü tehdit eden servis şoförü hakkında adli işlem yapıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir servis aracının hafif ticari aracın önünü keserek sürücüsünü tehdit ettiğine dair görüntülerin sosyal medyada "Yol kesen servis şoförü" başlığıyla yer alması üzerine harekete geçti.
Çalışmalar kapsamında kimliği belirlenen servis şoförü B.K. gözaltına alındı.
Adli işlem uygulanan B.K'ye ayrıca "yerleşim birimleri dışındaki kara yolunda zorunlu haller dışında taşıt yolu üzerinde duraklamak veya park etmek yasaktır" kuralını ihlal ettiği gerekçesiyle 993 lira para cezası verildi.
Kaynak: AA / Cem Ali Kuş - Güncel