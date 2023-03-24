Yol kenarında uğradığı silahlı saldırıda öldü

ADIYAMAN'ın Kahta ilçesinde Barış Aktaş (32), yol kenarında kimliği belirsiz kişi ya da kişilerin silahlı saldırısı sonucu yaşamını yitirdi.

Olay, öğleden sonra Kahta- Adıyaman yolunun 16'ncı kilometresinde meydana geldi. 4 çocuk babası Barış Aktaş, Adıyaman Havalimanı yakınlarında arazide ot toplarken kimliği belirsiz kişi veya kişilerin tabancalı saldırısına uğradı. Vücudunun çeşitli yerlerine isabet eden kurşunlarla ağır yaralanan Aktaş'ı yaralı halde görenler durumu 112 ekiplerine bildirdi. İhbarla olay yerine gelen sağlık görevlileri tarafından yapılan kontrolde Aktaş'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Aktaş'ın cenazesi jandarma ekiplerince yapılan incelemelerin ardından otopsi için Kahta Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Olayın ardından jandarma, Aktaş'ın ölümüne yol açan saldırının şüpheli veya şüphelilerin tespit edilerek yakalanması için çalışma başlattı.