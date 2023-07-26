Yol Kenarında Park Halindeki Minibüse Çarpan Araçta 2 Kişi Hayatını Kaybetti

Yol kenarında park halinde bulunan minibüse çarpan araçta bulunan 2 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi ise yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza, Erbaa D-100 Karayolu'nda çift taraflı olarak meydana geldi. Erbaa istikametinden Niksar istikametine seyir halinde olan Arif G. (59) idaresindeki 34 EDD 52 plakalı Ford marka otomobil yol kenarında park halinde bulunan Ford marka 16 U 8218 plakalı minibüse çarpması sonucu takla atarak tarlaya uçtu. Kaza sonucunda otomobilde bulunan sürücü Arif G. ve yolcu Ramazan G. yaralanırken, yolcu Döndü G. ve sürücünün eşi olduğu öğrenilen Hacer G. kazada hayatını kaybetti. Kazada minibüsün içinde bulunan G.Ç. ile H.Ş. hafif yaralanarak kurtuldu. Yol kenarında bulunan minibüsün tarlada çalışan kişilere ait olduğu ve kazanın minibüs hareket edeceği sırada gerçekleştiği kaydedildi. Olay yerine gelen 112 ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar Erbaa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Ekipler olayla ilgili inceleme başlattı. - TOKAT