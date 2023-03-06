Yol kenarında ölü bulundu
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TRABZON'un Vakfıkebir ilçesinde Ahmet Gürcan Şişmanoğlu (42), yol kenarında ölü bulundu.
TRABZON'un Vakfıkebir ilçesinde Ahmet Gürcan Şişmanoğlu (42), yol kenarında ölü bulundu.
İlçeye bağlı Yıldızlı Mahallesi, Düzlük- İlyaslı grup yolu kenarında bir kişinin hareketsiz yattığını fark eden çevredekiler, durumu jandarmaya bildirdi. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı incelemede, Ahmet Gürcan Şişmanoğlu olduğu belirlenen kişinin, öldüğü tespit edildi. Savcılık incelemesi sonrası Şişmanoğlu'nun cansız bedeni, adli tıp kurumuna kaldırıldı. Şişmanoğlu'nun ölüm nedeni, yapılacak otopsiyle belirlenecek.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel