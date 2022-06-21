Yol kenarında kadın cesedi bulunmasıyla ilgili 2 zanlı adliyede Giresun'un Görele ilçesinde dün cesedi bulunan kadının öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan 2 kişi adliyeye sevk edildi. Giresun'un Görele ilçesinde dün cesedi bulunan kadının öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan 2 kişi adliyeye sevk edildi. Alınan bilgiye göre, dün gece Gültepe köyünde yol kenarındaki çalılıkta kadın cesedi bulunması üzerine geniş çaplı soruşturma başlatıldı. İl Jandarma Komutanlığı JASAT ekiplerince yürütülen çalışmada, cesedin Kırgızistan uyruklu Keremet Nyshanova'ya (40) ait olduğu belirlendi. Kadının Tirebolu ilçesinde tabancayla öldürüldüğü, daha sonra cesedinin bölgeye bırakıldığı tespit edildi. Nyshanova'nın üzerinde ve olay yerinde bulunan deniz kumları nedeniyle çalışmalarını sahil kesiminde yoğunlaştıran ekipler, kıyı şeridi boyunca tüm güvenlik kamerası kayıtlarını inceledi. Kadının en son Tirebolu'da deniz kenarında bir otomobilde bulunduğunu belirleyen ekipler, şüphelinin, aracın sahibi M.A. (52) olduğunu tespit etti. Ekipler, M.A'yı Tirebolu'da yakaladı. Soruşturma kapsamında ekipler, olayla bağlantılı olduğu gerekçesiyle H.Ç'yi de gözaltına aldı. M.A. ve H.Ç. Görele İlçe Jandarma Komutanlığ AA / Gültekin Yetgin - Güncel Tirebolu Jandarma Giresun Görele Güncel Haberler

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