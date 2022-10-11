Yol kenarında kadın cesedi bulundu Güncel Haberler Denizli'nin Pamukkale ilçesinde, yol kenarında battaniyeye sarılı halde kadın cesedi bulundu. Denizli'nin Pamukkale ilçesinde, yol kenarında battaniyeye sarılı halde kadın cesedi bulundu. Cumhuriyet Mahallesi 1968 Sokak'ta yol kenarındaki boş arazide battaniye içinde bir kadının hareketsiz yattığını gören vatandaşlar durumu polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, kadının hayatını kaybettiğini belirledi. Ceset, otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı. Çevrede güvenlik önlemi alan ve olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, kadının kimliğinin tespiti için çalışma başlattı.??????? Kaynak: AA / Güncel Cumhuriyet Mahallesi Pamukkale Denizli Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Yol kenarında kadın cesedi bulundu - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.