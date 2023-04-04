Yol kenarında bulduğu düzenek ateş aldı, bacağından yaralandı

BURSA'nın İnegöl ilçesinde İbrahim B. (23), yol kenarında bulduğu silaha benzer düzeneğin ateş alması sonucu bacağına isabet eden saçmayla yaralandı.

Olay, akşam saatlerinde İnegöl ilçesi Mahmudiye Mahallesi Bedre Deresi kenarında meydana geldi. İbrahim B., dere kenarında yürüdüğü sırada yolda silaha benzer bir düzenek buldu. İbrahim B., inceleme yaptığı sırada düzenek bir anda ateş aldı. Düzenekten çıkan saçmanın sağ bacağına isabet ettiği İbrahim B., yaralandı. Akrabalarından yardım isteyen İbrahim B., özel araçla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan İbrahim B.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.Düzeneği incelemeye alan polis, olayla ilgili çalışma başlattı.