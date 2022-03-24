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Yol kenarında başından vurulmuş cansız bedeni bulundu

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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ANKARA'da Çelebi Metin (32), yol kenarında başından tabancayla vurulmuş olarak ölü bulundu.

ANKARA'da Çelebi Metin (32), yol kenarında başından tabancayla vurulmuş olarak ölü bulundu.

Olay, sabah saatlerinde Pursaklar ilçesinde meydana geldi. Turgut Özal Bulvarı'nda giden sürücüler, yol kenarında hareketsiz yatan birini görünce polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbarla bölgeye gelen ekipler, başından tabancayla vurulan kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekiplerinin yaptığı çalışmada, ölen kişinin, Çelebi Metin olduğu tespit edildi. İntihar ettiği ihtimali üzerinde durulan Metin'in cansız bedeni, otopsi için Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Soruşturma başlatıldı.

Yol kenarında başından vurulmuş cansız bedeni bulundu

Yol kenarında başından vurulmuş cansız bedeni bulundu

Yol kenarında başından vurulmuş cansız bedeni bulundu

Demirören Haber Ajansı / Güncel

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