YOL KAÇAK HAFRİYATTAN GEÇİLMEZ OLDU

Sürücülerin daha kestirme olduğu için tercih ettiği Arnavutköy'de Çilingir-Yassıören Yolu ile Hadımköy Yolu'nu birbirine bağlayan cadde, kaçak hafriyat döküm alanına döndü. Tarlaların arasında yer alması ve yakın noktalarda yerleşim yerinin olmamasını fırsat bilenler, yola kaçak hafriyat dökümü yaptı. Yaklaşık 3 kilometrelik yolun büyük bölümü moloz, toprak ve eski eşyalarla doldu.

"YAKALADIK SİLAH ÇEKTİLER"

"NE PİSLİK VARSA YOLLARDA"

Muammer Demir isimli sürücü, "Yolun durumu belli. bu vicdansızlar yol kapatıyor. Her zaman böyle burası. Tercih ettiğimiz bir yol, diğer taraftan Yassiören'i dolanıyoruz. Bir türlü de yakalanmıyorlar. Devamlı böyle. Ne pislik varsa yollarda" dedi. Bir başka vatandaş ise, "Kaçak döküp gidiyorlar. Gece döküyorlar. Devamlı böyle burası" ifadelerini kullandı.