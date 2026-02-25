Haberler

Yol genişletme çalışması sırasında evin bahçe duvarı yıkıldı

Güncelleme:
ESKİŞEHİR'de yol genişletme çalışması için yapılan yıkım sırasında, bitişik nizamdaki müstakil evin bahçe duvarı ve çatı bölümünün bir kısmı yıkıldı.

Eskişehir Büyükşehir Belediye ekipleri, Tepebaşı ilçesine bağlı Yeşiltepe Mahallesi Bilgeç Caddesi'nde yol genişletme çalışması başlattı. Bu kapsamda bazı yapıların yıkılması kararı verildi. Bu sabah ekipler tarafından bir binanın yıkımı yapılırken, bitişik nizamda bulunan Seyfi-Emine Aydoğan çiftinin oturduğu müstakil evin bahçe duvarı ve çatı bölümünün bir kısmı yıkıldı.

'YIKIM YAPARKEN BENİM DUVARI DA GÖTÜRDÜLER'

Seyfi Aydoğan, "Yıkım yaparken benim duvarı da götürdüler. Bir sürü malzemem vardı, motorum da orada duruyordu, hala da orada. Bugün hiç haber vermeden yıkmaya başladılar. Takırtıyı duyunca hemen onların yanına gittim, 'Benim binayı yıkmayın"derken, kepçe operatörü bizim tarafa da vurdu. Adamlara, 'Yahu benim tarafı da götürüyorsunuz' dedim. Hemen birbirlerine, 'Dur dur dur' diye seslendiler. Duvar çöktükten sonra kepçe operatörü gelip baktı, 'Duvar bitişikmiş' dedi. Aslında bitişik falan da değildi. Adam gelip, benim kiremitlerimin üstünden vurdu. Ben bu yaştan sonra burayı yeniden yapamam artık. İçeride de duvarı yıktılar ama sağ olsunlar elemanlar geldi, şimdi yapıyorlar. Herhalde istemeyerek bir kaza oldu. Yetkililer bizimle iletişime geçti, 'Biz yapacağız' dediler ve hemen yapmaya başladılar" dedi.

BELEDİYEDEN AÇIKLAMA: MAĞDURİYET GİDERİLECEK

Konu ile ilgili Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada, "Kıymetli hemşehrilerimiz, sabah yaşanan talihsiz kaza sonrası ekiplerimiz gün içinde evin tüm tadilat ve temizlik çalışmalarını tamamlayarak vatandaşımızın mağduriyetini giderecektir. Ev sahiplerimiz de ekiplerimiz tarafından yapılacak çalışmalarla ilgili bilgilendirilmiştir" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
