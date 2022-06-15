Yol çöktü, devrilen beton mikserinin şoförü yaralandı DÜZCE'de, beton mikseri yolun çökmesi sonucu devrildi. DÜZCE'de, beton mikseri yolun çökmesi sonucu devrildi. Mikserin şoförü Seyfullah Terzi yaralandı. Kaza, saat 13.30 sıralarında Aziziye Mahallesi Eski İstanbul Caddesi'nde meydana geldi. Yeni açılan ve henüz asfaltlanmayan yoldan caddeye çıkmaya çalışan Seyfullah Terzi idaresindeki 34 EJL 019 plakalı beton mikseri, yolun çökmesi sonucu devrildi. Seyfullah Terzi araçta sıkıştı. İhbar üzerine kaza yerine gelen itfaiye ekibi, Terzi'yi araçtan çıkardı. Bacağı kırılan Seyfullah Terzi, sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Demirören Haber Ajansı / Tezcan Solmaz - Güncel İstanbul Caddesi Güncel Haberler

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