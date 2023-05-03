Yol çalışması sırasında fark edilen tilki yavrusu koruma altına alındı

OSMANİYE'de yol çalışması sırasında fark edilen tilki yavrusu, Doğa Koruma Milli Parklar Müdürlüğü görevlilerince korumaya alındı. Hasanbeyli İlçesinde yol genişletme çalışması yapan bir kepçe operatörü tilki yavrusunu fark etti. Zarar görmemesi için bulunduğu yerden alınan yavru, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü görevlilerine teslim edildi. Yaban Hayvanı Acil İlk Müdahale Merkezine getirilen yavru, burada bakıma aldı. Veteriner hekim tarafından muayene edilen ve herhangi bir yarası bulunmayan tilki yavrusunun sağlık durumunun iyi olduğu belirlendi. Henüz 20 günlük olduğu tahmin edilen tilki yavrusunun, yeterli büyüklüğe ulaşmasının ardından doğal yaşam ortamına salınacağı öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel