Yol Çalışmaları Nedeniyle Trafikte Yavaşlama

Kara yollarında yapılan bakım ve onarım çalışmaları sebebiyle sürücülerin yavaş gitmeleri ve trafik işaretlerine uymaları gerekiyor. Birçok yol kesiminde çalışmalar nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor.

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Anadolu Otoyolu'nun Kaynaşlı- Abant kavşaklarında (Bolu Dağı Tüneli geçişi) tünel portal yapısı ve viyadüklerde genleşme derzi yenilemesi çalışmaları nedeniyle Ankara istikametinde otoyol trafiğe kapatıldı. Ulaşım, Kaynaşlı Kavşağı'ndan D-100 Devlet yoluna yönlendirilirken, sürücüler tekrar Abant Kavşağı'ndan otoyola katılım sağlayabiliyorlar.

Çanakkale-İzmir yolunun 27. kilometresinde Petkim Köprülü Kavşağı yapım çalışmaları sebebiyle bölünmüş yolun Aliağa-İzmir yönü kapatılarak, ulaşıma İzmir-Aliağa istikametinden iki yönlü ve kontrollü olarak izin veriliyor.

Mengen- Yeniçağa yolunun 24. kilometresinde meydana gelen heyelan nedeniyle Mengen-Yeniçağa istikameti trafiğe kapatıldı. Ulaşım, Yeniçağa-Mengen istikametinden iki yönlü (gidiş-geliş) olarak gerçekleştiriliyor.

TAG Otoyolu'nun Gaziantep Batı-Gaziantep Kuzey kavşakları 8-12. kilometrelerinde köprülü kavşak, Tokat-Niksar yolunun 30-35. kilometrelerinde, Karabük-Kastamonu yolunun 9-11. kilometrelerinde, Hopa-Borçka-Artvin yolunun 1-16.kilometreleri muhtelif kesimlerinde ve Akseki-Manavgat yolunun 7-12. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle söz konusu bölgelerde ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor.

Nevşehir-Aksaray yolunun 4-10. kilometrelerinde yol yapım çalışması sebebiyle ulaşıma bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak izin veriliyor.

Konya-Antalya yolunun Demirkapı Tünelleri Konya-Antalya istikameti, sağ tüpü bakım onarım çalışmaları sebebiyle kapatıldığından ulaşım servis yolundan devam ediyor.