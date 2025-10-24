Haberler

Yol Çalışmaları Nedeniyle Trafikte Dikkatli Olun!

Güncelleme:
Karayolları Genel Müdürlüğü, çeşitli yolların yapım, bakım ve onarım çalışmalarının sürdüğünü ve bu nedenle trafik işaretlerine uyulması gerektiğini açıkladı. İstanbul, İzmir, Anadolu Otoyolu ve diğer bölgelerdeki durumu vurguladı.

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Avrupa Otoyolu Çerkezköy-Kınalı kavşakları İstanbul İstikametinin 164-169. kilometrelerinde üstyapı onarım ve yenileme çalışmaları yapılıyor. Bu kesimde yol trafiğe kapatılarak ulaşım Edirne istikametinde iki yönlü sağlanıyor.

İzmir-Aydın çevre yolunun İzmir istikameti Aydın Güney-Kuzey kavşakları 0-4. kilometrelerindeki üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle sağ şerit ve emniyet şeridi trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer şeritten sürdürülüyor.

Anadolu Otoyolu'nda Hamamçayı Köprüsü'ndeki (Kızılcahamam mevki) üst yapı onarım çalışmaları sebebiyle İstanbul istikametindeki 1125 metrelik kesim trafiğe kapatılarak, trafik akışı Ankara istikametinden çift yönlü ve kontrollü devam ediyor.

Seydişehir-Akseki-Manavgat yolunun 30-33. kilometreleri, patlatmalı kazı çalışması dolayısıyla 10.00-17.00 saatlerinde aralıkla trafiğe kapatılarak, Cevizli-Derebucak-İbradı güzergahı alternatif hat olarak kullanılacak.

Piraziz-Giresun-Tirebolu yolunun 54. kilometresindeki Arıdurak Tüneli'nin, Tirebolu-Espiye yönündeki yaklaşımında yapılan ışıklı uyarı sistemi nedeniyle ulaşım tek şeritten kontrollü sağlanıyor.

Sinop-Samsun yolunun 10-13. kilometrelerinde bulunan Demirciköy Tüneli'nin Sinop yönü, bakım çalışmaları sebebiyle trafiğe kapatılarak, ulaşıma servis yolundan izin veriliyor.

Afyonkarahisar-Uşak yolunun 33-36. kilometrelerinin muhtelif kesimlerdeki üstyapı onarım çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü sürdürülüyor.

Kayseri-Niğde yolunun 5-10. kilometrelerindeki yapım çalışması nedeniyle ulaşım, bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü devam ediyor.

Balıkesir-Kepsut yolunun 4-8. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım servis yolundan iki yönlü sağlanıyor.

Sivas-Kangal-Gürün ayrımı yolunun 36-40. kilometrelerinde yapım çalışmaları nedeniyle Malatya-Sivas istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşıma diğer istikametten iki yönlü izin veriliyor.

Kaynak: AA / Ayşe Böcüoğlu Bodur - Güncel
