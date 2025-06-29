Yol Çalışmaları Nedeniyle Trafik Uyarısı: Yavaş Gidin!

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Karayolları Genel Müdürlüğü, yol yapım ve bakım onarımları nedeniyle sürücüleri dikkatli olmaya çağırdı. Birçok otoyolda trafik akışı kontrollü sürdürülmekte.

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Kuzey Marmara Otoyolu Karasu-Akyazı kavşakları İstanbul-Ankara istikametindeki yol bakım onarım çalışması nedeniyle bant aktarımı yapılarak ulaşım, Ankara-İstanbul istikametinden iki yönlü sağlanıyor.

Aydın-Denizli Otoyolunun 8-12. kilometrelerindeki şev çalışması sebebiyle emniyet ve sağ şerit trafiğe kapatılarak ulaşım, orta ve sol şeritten gerçekleştiriliyor.

TAG Otoyolu'nda 0-4. kilometrelerindeki (Batı-İskenderun kavşakları) üst yapı onarım ve Yıldızeli-Sivas yolunun 2-6. kilometrelerindeki üstyapı yenileme çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü sürdürülüyor.

Niğde-Pozantı Otoyolu'nun 13-16. kilometrelerindeki Eminlik Kavşağı Adana yönü yapım çalışması nedeniyle ulaşım 1 nolu şeritten devam ediyor.

Bursa Çevre Otoyolu'nun Ankara istikameti 0-3. kilometrelerindeki yol çalışmaları sebebiyle 7 Temmuz'a kadar söz konusu kesim trafiğe kapatılarak ulaşıma Ankara-İzmir istikametinden çift yönlü izin veriliyor.

Gümüşova-Düzce yolunun 12-16. kilometrelerindeki üstyapı onarım çalışmaları dolayısıyla bölünmüş yolun İstanbul-Düzce istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım, Düzce-İstanbul istikametinden iki yönlü sağlanıyor.

Samsun-Ordu bölünmüş yolunun 6. kilometresinde, Ünye-Yunus Emre Tüneli Samsun-Ordu yönünde bulunan tüpündeki bakım onarım çalışması nedeniyle ulaşım, diğer tüpten çift yönlü gerçekleştiriliyor.

Beşikdüzü-Trabzon yolunun 44. kilometresindeki Akyazı Tüneli'nin Akçaabat-Trabzon yönündeki tüpünde yapılacak elektrik, elektronik sistemleri bakım onarım çalışması sebebiyle saat 17.00'ye kadar ulaşım, tek şeritten kontrollü sürdürülüyor.

Zonguldak-Devrek-Mengen yolunun 43-45. kilometrelerindeki üstyapı çalışmaları dolayısıyla bölünmüş yolun Ankara istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım, bölünmüş yolun diğer tarafından iki yönlü devam ediyor.

Kaynak: AA / Ayşe Böcüoğlu Bodur - Güncel
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