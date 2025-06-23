Yol Çalışmaları Nedeniyle Trafik Düzenlemeleri Yapıldı

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Karayolları Genel Müdürlüğü, çeşitli otoyol kesimlerinde yapılan yol yapım, bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafikte dikkatli olmaları gerektiğini açıkladı. İstanbul, İzmir, TEM ve TAG otoyollarında belirli tarihlerde trafik kısıtlamaları ve yönlendirmeler yapılacak.

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Anadolu Otoyolu'nun Bolu Doğu-Bolu Batı kavşaklarının 11-14. kilometrelerinde üstyapı onarım çalışması nedeniyle 27 Haziran'a kadar İstanbul istikameti trafiğe kapatılacak. Ulaşım diğer istikametten iki yönlü ve kontrollü sağlanacak. Trafik akışı bir şerit Ankara, iki şerit İstanbul istikameti şeklinde devam edecek.

İzmir-Aydın Otoyolu'nun (Aydın Çevre Otoyolu) İzmir-Aydın istikameti sol ve orta şeritleri üstyapı onarım çalışmaları sebebiyle 30 Haziran'a kadar trafiğe kapatıldığından, ulaşım sağ ve emniyet şeridinden gerçekleştiriliyor.

TEM Otoyolu'nun Hendek-Gümüşova kavşaklarının 0-11. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışması dolayısıyla İstanbul istikameti kesimler halinde trafiğe kapatılarak, ulaşıma Ankara istikametinden iki yönlü izin veriliyor.

TAG Otoyolu'nun Kilis-Akkent kavşaklarının 3-5. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Kayseri-Niğde yolunun 2-8. ve Diyarbakır-Silvan yolunun 58-61. kilometrelerinde yol yapım çalışması sebebiyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü gerçekleşiyor.

Elmalı-Finike yolunun 25-27. kilometrelerinde patlatmalı kazı çalışması nedeniyle 10.00-17.00 saatlerinde yol aralıklarla trafiğe kapatılacak.

Yıldızeli-Sivas yolunun 2-6. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları dolayısıyla sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri önem arz ediyor.

Yalova-Bursa il sınırı-Gemlik-Bursa yolunun 9-12. kilometrelerinde asfalt yenileme çalışmaları sebebiyle Yalova-Bursa istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşıma diğer istikametten iki yönlü izin veriliyor.

Bayburt-Erzurum yolunun 17-22. kilometrelerinde yapım çalışmaları nedeniyle sol şerit trafiğe kapatılarak, ulaşım sağ şeritten iki yönlü sağlanıyor.

Kaynak: AA / Hülya Ömür Uylaş - Güncel
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