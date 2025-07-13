Yol Çalışmaları Nedeniyle Sürücüler Dikkatli Olmalı
Karayolları Genel Müdürlüğü, çeşitli güzergahlarda devam eden yol yapım, bakım ve onarım çalışmaları hakkında sürücüleri uyararak, trafik işaretlerine uyulması gerektiğini vurguladı. Bursa Çevre Otoyolu ve diğer otoyollarda çeşitli kesimlerde trafiğe kapama ve yön değişiklikleri yapılmakta.
Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.
Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Bursa Çevre Otoyolu İzmir istikametinin 8-9. kilometrelerinde çalışmalar nedeniyle 31 Temmuz'a kadar yol trafiğe kapatılacak. Ulaşım, İzmir-Ankara yönünde çift yönlü sağlanacak.
Kuzey Marmara Otoyolu'nun Kocaeli il sınırı-Adapazarı kavşağının 4-8. kilometreleri Ankara-İstanbul istikametinde yol bakım onarım çalışması gerçekleştiriliyor. Bant aktarımı yapılan çalışma boyunca ulaşım, İstanbul-Ankara yönünde iki yönlü devam ediyor.
İzmir-Aydın Otoyolu (Aydın Çevre Otoyolu) ve bağlantı yollarında üstyapı onarım çalışmaları sebebiyle sağ ve emniyet şeridi 30 Temmuz'a kadar trafiğe kapatılacağından ulaşıma sol ve orta şeritten izin veriliyor.
Tayakadın-Hasdal yolunun (Hasdal-Kemerburgaz kesimi) 52-54. kilometreleri Hasdal metro durağı mevkisinde yaya üstgeçit çalışması dolayısıyla 22.00-06.00 saatlerinde her iki yönde sol şeritler trafiğe kapatılıyor.
İnebolu-Küre-Kastamonu yolunun 17-25. kilometrelerinde asfalt sathi kaplama çalışmaları nedeniyle yolu kullanacak sürücülerin dikkatli seyretmeleri önem arz ediyor.
Erdemli-Silifke yolunun (Çeşmeli mevkisinde ) 21-22. kilometrelerinde otoyol çalışması sebebiyle patlatma çalışmaları sırasında yol araç trafiğine kapatılıyor, ulaşım her iki istikamette tek şeritten ve kontrollü sağlanıyor.
Alanya-Gazipaşa-5. Bölge hududu yolunun 26-45. kilometrelerinde ve Diyarbakır-Mardin yolunun 8-11. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü ve kontrollü gerçekleştiriliyor.
Samsun-Ünye-Fatsa yolunun 5-8. kilometrelerinde (Yunus Emre Tüneli sol tüpü Samsun istikameti) yol trafiğe kapatılırken, ulaşıma Ünye Otogar sapağından izin veriliyor.
Yozgat-Sorgun-Akdağmadeni yolunun 34-53. kilometrelerinde yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım her iki yönde kontrollü sağlanıyor, aynı yolun 53-58. kilometrelerinde ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü devam ediyor.