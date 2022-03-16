Yol bakım timinden anında müdahale

KOCAELİ (Bültenler) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı Yol Bakım Timi, yaya ve araç güvenliğini sağlamak için yol ve kaldırımlarda iklim koşulları veya ağır tonajlı araç geçişleri sebebiyle meydana gelen bozulmaları hızlı bir şekilde onarım yaparak gideriyor. Asfalt ve kaldırımlarda meydana gelen çukur, çökme ve bozulmaların araçlara zarar vermemesi için hızlı bir şekilde asfalt yama çalışmaları yapılıyor. Yayaların güvenli bir şekilde kullanımını sağlamak için de deforme olmuş kaldırımlar onarılıyor.

YEŞİLOVA KAPALI PAZARI SOKAĞINDA

Büyükşehir Fen İşleri Daire Başkanlığı Yol Bakım Timi tarafından İzmit Yeşilova Kapalı Pazar Sokağında bozulma meydana gelen parke ve bordürlerin tamiri yapıldı. Vatandaşların kapalı pazar yerine ulaşımını kolaylaştırmak, yaya güvenliğini sağlamak için yapılan çalışma tamamlandı. İzmit Malta Mahallesi ve İzmit Mimar Sinan Caddesinde asfaltta oluşan bozulma da onarıldı.

YOL BAKIM TİMİ HER ÇAĞRIYA CEVAP VERİYOR

Yollarda oluşan çukur ve bozulmaların herhangi bir olumsuz durum oluşturarak araç ve yayaya zarar vermemesi için asfalt yama çalışması ile onarılıyor. Çalışmalar süratle yapılarak, yollardaki kısmi bozulmalar trimer kazısı ile kazınıp, ardından yama asfalt ile sorun gideriliyor. Vatandaşlar tarafından 153 Çağrı Merkezine, Zabıta ekiplerine yapılan çağrılar veya Yol Bakım Timinin tespit ettiği yerlerde, kent genelindeki tüm çağrılara hızlı ve etkili bir şekilde çözüm sunuluyor. Yol bakım ve onarımı konusunda tecrübeli, etkin bilgi ve beceriye sahip Yol Bakım Timi, yollarda ve kaldırımlarda bakım ve onarım çalışmaları ile vatandaş memnuniyeti odaklı çalışıyor.

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