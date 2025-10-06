Yol Açma Çalışmasında Uçuruma Yuvarlanan İş Makinesi Operatörü Hayatını Kaybetti

Haberler

Güncelleme:
Hatay'ın Dörtyol ilçesinde yol açma çalışması sırasında iş makinesinin uçuruma yuvarlanması sonucu 28 yaşındaki operatör Yusuf Yalman hayatını kaybetti. Olay sonrası soruşturma başlatıldı.

1) YOL AÇARKEN UÇURUMA YUVARLANAN İŞ MAKİNESİNİN OPERATÖRÜ ÖLDÜ

HATAY'ın Dörtyol ilçesinde yol açma çalışması sırasında uçuruma yuvarlanan iş makinesinin operatörü Yusuf Yalman (28), hayatını kaybetti.

Kaza, dün akşam saatlerinde ilçedeki Çökek Yaylası'nda meydana geldi. Bölgede yol açan Yusuf Yalman'ın kullandığı iş makinesi, toprağın kayması sonucu uçuruma yuvarlandı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edilen Yalman, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan Yusuf Yalman, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Yalman'ın cansız bedeni otopsi için morga kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
