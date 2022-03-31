YOL AÇILDI, HAYVANLARIN AÇ KALDIĞI MEZRAYA SAMAN ULAŞTIRILDI

BİNGÖL'ün Karlıova ilçesinde yolu kardan kapanan Hasanova köyüne bağlı Burmataş mezrasında, samanı biten ve hayvanları açlık tehlikesiyle karşı karşıya kalan besicilerin durumu bildirmesi üzerine ekipler, 2 günlük çalışmanın ardından yolu açtı. Mezraya kamyonlarla saman götürüldü.

Karlıova ilçesine bağlı Hasanova köyü Burmataş mezrasının yolu, etkili olan kar yağışı nedeniyle kapandı. 2 metreyi aşan kar kalınlığı nedeniyle ekipler, ilerlemekte güçlük çekerken mezradaki samanın bittiği ve hayvanların açlık riskiyle karşı karşıya olduğu bildirildi. İhbar üzerine İl Özel İdaresi'nden bölgeye iş makineleri sevk edildi. 2 günlük çalışmanın ardından açılan yolun ardından, mezraya kamyonlarla saman ulaştırıldı. İl Özel idare ekiplerine teşekkür eden besici Zeki Sayak, "Bu yıl çetin bir kış olduğu için hayvanların yemleri de maalesef bitti. Köyümüz yüksek kesimli ve uzak bir köy olduğundan tipiyle beraber hemen yollarımız kapanıyor. Gerekli yerlere durumu bildirdik. Sonunda yolumuz açıldı" dedi.