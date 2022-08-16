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YOKUŞU ÇIKAMAYAN TIR YAN YATTI

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ISPARTA'nın Eğirdir ilçesinde youkuşu çıkamayan saman yüklü TIR yan yattı.

ISPARTA'nın Eğirdir ilçesinde youkuşu çıkamayan saman yüklü TIR yan yattı.

Kaza, saat 12.30 sıralarında Eğirdir İlçesi Miskinler rampasında meydana geldi. Mardin Kızıltepe'den yola çıkan saman yüklü 3 TIR Burdur'un Bucak ilçesine gitmek için yola çıktı. Mahmut Bozkurt idaresindeki 32 HGN 25 TIR, 63 ACV 416 plakalı dorsesi ile birlikte yokuşu çıktığı sırada sürücüsünün kontrolünden çıkarak yan yattı. İhbar üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri tarafından ilk kontrolü yapılan sürücü kazayı yara almadan atlattı. Eğirdir Emniyet Müdürü Evren Taşdemir de kaza yerine gelerek incelemelerde bulundu.

Demirören Haber Ajansı / Güncel

Kızıltepe Eğirdir Burdur Güncel Haberler

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