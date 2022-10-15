Yokuşu çıkamayan kağıt toplayıcı kadına yardım ettiler Güncel Haberler Vatandaş kamerası Yokuşu çıkamayan kağıt toplayıcı kadına yardım ettiler İSTANBUL - Pendik'te atık kağıt yüklü çekçek arabasıyla yokuşu çıkmakta zorlanan kadına, yoldan geçen 2 genç yardım etti. Vatandaş kamerası Yokuşu çıkamayan kağıt toplayıcı kadına yardım ettiler İSTANBUL - Pendik'te atık kağıt yüklü çekçek arabasıyla yokuşu çıkmakta zorlanan kadına, yoldan geçen 2 genç yardım etti. Pendik Sülüntepe'de kağıt toplayıcısı bir kadın, atık kağıtları yüklediği çekçek arabasıyla yokuşu çıkmakta zorlandı. O sırada yoldan geçen 2 genç durumu fark etti. Atık kağıt yüklü çekçekin kollarından tutan gençler çekçeği yokuştan çıkardı. O anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Kaynak: AA / Güncel Pendik Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Yokuşu çıkamayan kağıt toplayıcı kadına yardım ettiler - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.