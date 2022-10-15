Yokuşu çıkamayan kağıt toplayıcı kadına yardım ettiler
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Vatandaş kamerası Yokuşu çıkamayan kağıt toplayıcı kadına yardım ettiler İSTANBUL - Pendik'te atık kağıt yüklü çekçek arabasıyla yokuşu çıkmakta zorlanan kadına, yoldan geçen 2 genç yardım etti.
Vatandaş kamerası Yokuşu çıkamayan kağıt toplayıcı kadına yardım ettiler
İSTANBUL - Pendik'te atık kağıt yüklü çekçek arabasıyla yokuşu çıkmakta zorlanan kadına, yoldan geçen 2 genç yardım etti.
Pendik Sülüntepe'de kağıt toplayıcısı bir kadın, atık kağıtları yüklediği çekçek arabasıyla yokuşu çıkmakta zorlandı. O sırada yoldan geçen 2 genç durumu fark etti. Atık kağıt yüklü çekçekin kollarından tutan gençler çekçeği yokuştan çıkardı. O anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Kaynak: AA / Güncel