YOKUŞU ÇIKAMAYAN KAĞIT TOPLAYICI ÇOCUĞA BÖYLE YARDIM ETTİ - Haberler

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YOKUŞU ÇIKAMAYAN KAĞIT TOPLAYICI ÇOCUĞA BÖYLE YARDIM ETTİ

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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ÜMRANİYE'de atık kağıt yüklü çekçek arabasıyla yokuşu çıkmakta zorlanan çocuğa, bir sürücü otomobiliyle yardım etti.

ÜMRANİYE, İSTANBUL (DHA) - ÜMRANİYE'de atık kağıt yüklü çekçek arabasıyla yokuşu çıkmakta zorlanan çocuğa, bir sürücü otomobiliyle yardım etti. Sürücünün çocuğu otomobilinin bagajına oturtarak yardım ettiği anlar trafikteki başka sürücü tarafından görüntülendi.

Ümraniye'de kağıt toplayıcısı bir çocuk, atık kağıtları yüklediği çekçek arabasıyla yokuşu çıkmakta zorlandı. O sırada otomobiliyle yoldan geçen bir sürücü durumu fark etti. Çocuğu otomobilinin bagajına oturtan sürücü, atık kağıt yüklü çekçek arabasını da otomobiliyle çekerek yokuştan çıkardı. O anlar yoldaki başka bir sürücü tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

YOKUŞU ÇIKAMAYAN KAĞIT TOPLAYICI ÇOCUĞA BÖYLE YARDIM ETTİ

YOKUŞU ÇIKAMAYAN KAĞIT TOPLAYICI ÇOCUĞA BÖYLE YARDIM ETTİ

YOKUŞU ÇIKAMAYAN KAĞIT TOPLAYICI ÇOCUĞA BÖYLE YARDIM ETTİ

Demirören Haber Ajansı / Güncel

Ümraniye, Güncel, Haberler

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