Yokuş çıkarken geri kayan otomobil, boşluğa düştü; kaza kamerada Güncel Haberler BURSA'nın İnegöl ilçesinde yokuşu çıkarken geri kayan otomobil, ekmek fırının yanındaki boşluğa düştü. BURSA'nın İnegöl ilçesinde yokuşu çıkarken geri kayan otomobil, ekmek fırının yanındaki boşluğa düştü. Sürücünün yara almadığı kaza, güvenlik kamerasına yansıdı. Olay, saat 06.00 sıralarında Yenimahalle Hamzabey Caddesi'nde meydana geldi. Muray H. (33) yönetimindeki 16 AGY 587 plakalı otomobil, yokuşu çıkarken geri kaydı. Hızla aşağı doğru inen otomobil, yol üzerindeki ekmek fırının yanındaki boşluğa düşüp duvara çarptı. Sürücünün yara almadığı kaza, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel İnegöl Güncel Haberler

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