Yoksulluk raporu: AB'de her dört çocuktan biri risk altında

Save the Children (Çocukları Kurtarın) örgütünün raporu, Avrupa Birliği (AB) ülkelerinde her dört çocuktan birinin yoksulluk tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu ortaya koydu.Avrupa Birliği (AB) ülkelerinde her dört çocuktan birinin yoksulluk tehlikesiyle karşı karşıya olduğu bildirildi.

Uluslararası sivil toplum örgütü Save the Children (Çocukları Kurtarın) tarafından yayımlanan yeni rapor, AB ülkelerinde yoksulluk sınırındaki çocukların sayısının 2021 yılında 200 bin artarak 19,6 milyona ulaştığını ortaya koydu.

Save the Children, bu "endişe verici" yükselişte hayat pahalılığındaki artış, iklim krizi ve Covid-19 pandemisinin rol oynadığını belirtti.

Save The Children örgütünün çocuk yoksulluğu ve sosyal eşitsizlik konularından sorumlu hak savunucusu Eric Grosshaus, verileri "kahredici" olarak tanımladı.

Rapor; göçmen kökenli, mülteci, sığınmacı, belgesiz veya refakatsiz çocukların en fazla etkilenen gruplar arasında olduğunu gösterdi. Örneğin, İtalya'da göçmenlerin yüzde 32,4'ünün yoksulluk içinde yaşadığı, İtalyan vatandaşları arasında ise bu oranın yüzde 7,2 olduğu görüldü.

Raporda, tek ebeveynli ailelerde yaşayan çocukların, etnik azınlıktan çocukların ve engelli çocukların da risk altında olduğu belirtildi.

Çalışma kapsamında, AB'nin Avrupa'daki açlık ve sosyal dışlanma konularında koyduğu 2030 hedefinde kaydedilen ilerlemenin ölçümünde başvurulan ana enstrüman olan "AROPE" göstergesi kullanıldı.

"Çocuklar boş mideyle okula gitmemeli"

Save the Children Avrupa Direktörü Ylva Sperling, hiçbir çocuğun okula boş mideyle gitmemesi ya da soğuk bir evde oturup anne babasının işi veya hayatı hakkında endişelenmemesi gerektiğine dikkat çekti.

Avrupa'daki krizlerin etkisiyle beslenme ve ısınma sorunu yaşayan birçok ailenin çocuklarının gelişimi ve sıhhati için gereksinim duyduğu temel ihtiyaçları karşılayamadığını belirten Sperling, krizlerin hem şu anki hem de gelecek nesiller üzerindeki olumsuz etkilerinin azaltılabilmesi için artık "cesur kararlar" alınması ve "stratejik fon" yaratılması gerektiğini söyledi.

Örgütün çalışması, Almanya'da iki milyondan fazla çocuğun yoksulluk çektiğine işaret ediyor.

Grosshaus, "Almanya'da her beş çocuktan biri yoksulluk içinde yaşıyor. Artık daha fazla mazerete yer yok. Alman hükümeti çocuk yoksulluğuyla mücadele için verdiği sözleri artık yerine getirmeli" ifadelerini kullandı.

dpa/CÖ,HT