Japonya açıklarında 5,6 büyüklüğünde deprem

Japonya'nın Yokohama kenti açıklarında 5,6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. USGS, depremin merkez üssünün Yokohama'nın 99 kilometre doğusunda olduğunu ve 62 kilometre derinlikte kaydedildiğini açıkladı. Tsunami uyarısı yapılmadı ve can ya da mal kaybı rapor edilmedi.

Japonya'nın Yokohama kenti açıklarında 5,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), depremin merkez üssünün Yokohama'nın 99 kilometre doğusu olduğunu açıkladı.

Yaklaşık 62 kilometre derinlikte kaydedilen 5,6 büyüklüğündeki depremin ardından tsunami uyarısı yapılmadı.

Deprem nedeniyle herhangi bir can ya da mal kaybı bildirilmedi.

