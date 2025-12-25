Japonya açıklarında 5,6 büyüklüğünde deprem
Japonya'nın Yokohama kenti açıklarında 5,6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. USGS, depremin merkez üssünün Yokohama'nın 99 kilometre doğusunda olduğunu ve 62 kilometre derinlikte kaydedildiğini açıkladı. Tsunami uyarısı yapılmadı ve can ya da mal kaybı rapor edilmedi.
Kaynak: AA / Dilara Karataş - Güncel