YÖKDİL başvuruları başladı Güncel Haberler Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM), 12 Mart'ta gerçekleştirilecek 2023 Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (YÖKDİL/1) başvuruları alınmaya başlandı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM), 12 Mart'ta gerçekleştirilecek 2023 Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (YÖKDİL/1) başvuruları alınmaya başlandı. ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, bugün başlayan başvurular 1 Şubat'a kadar sürecek. Adaylar, başvurularını ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden bireysel olarak ya da ÖSYM Aday İşlemleri mobil uygulamasından yapabilecek. Sınava ilişkin ayrıntılı bilgi 2023-YÖKDİL/1 kılavuzunda yer alıyor. Adaylar kılavuza ÖSYM'nin sitesinden erişebiliyor. Kaynak: AA / Güncel YÖKDİL Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› YÖKDİL başvuruları başladı - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.