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YÖKDİL başvuruları başladı

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YÖKDİL başvuruları başladı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM), 12 Mart'ta gerçekleştirilecek 2023 Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (YÖKDİL/1) başvuruları alınmaya başlandı.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM), 12 Mart'ta gerçekleştirilecek 2023 Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (YÖKDİL/1) başvuruları alınmaya başlandı.

ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, bugün başlayan başvurular 1 Şubat'a kadar sürecek.

Adaylar, başvurularını ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden bireysel olarak ya da ÖSYM Aday İşlemleri mobil uygulamasından yapabilecek.

Sınava ilişkin ayrıntılı bilgi 2023-YÖKDİL/1 kılavuzunda yer alıyor. Adaylar kılavuza ÖSYM'nin sitesinden erişebiliyor.

Kaynak: AA / Güncel

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