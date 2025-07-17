YÖKAK’ın EQAR Kaydı 2030’a Kadar Yenilendi

Yükseköğretim Kalite Kurulu'nun (YÖKAK) Avrupa Yükseköğretim Kalite Güvencesi Tescil Kuruluşuna (EQAR) kaydı, 2030 yılına kadar yenilendi.

YÖKAK'tan yapılan açıklamada, EQAR Tescil Komitesi tarafından 27 Haziran'da alınan kararla YÖKAK'ın Avrupa kalite güvencesi standartlarıyla olan uyumunun bir kez daha tescillendiği belirtildi.

Açıklamada, kurulun 13 Mart 2024'te yaptığı başvuru kapsamında, Avrupa Yükseköğretimde Kalite Ajansları Birliği (ENQA) koordinasyonunda yürütülen bağımsız bir dış değerlendirmeye tabi tutulduğu anımsatılarak, süreç sonunda yayımlanan rapor doğrultusunda YÖKAK'ın, Avrupa Yükseköğretim Alanı'nda Kalite Güvencesi için Standartlar ve Yönergeler (ESG, 2015) ile büyük ölçüde uyum içinde çalıştığına karar verildiği aktarıldı.

EQAR Tescil Komitesi'nin, YÖKAK'ın karar alma süreçlerinde şeffaflığı ve tutarlılığı destekleyen "Dereceli Değerlendirme Anahtarı" metodolojisi, kurumların iç kalite sistemlerini güçlendiren yıllık iç değerlendirme raporları politikası gibi pek çok alandaki uygulamalarını iyi örnek olarak vurguladığı kaydedildi.

"Türk yükseköğretiminde kalite kültürünü daha da ileriye taşıyacağız"

Açıklamada görüşlerine yer verilen YÖKAK Başkanı Prof. Dr. Ümit Kocabıçak, EQAR kaydının 2030'a kadar uzatılmasının YÖKAK'ın uluslararası alandaki güvenilirliği ve kurumsal kapasitesini bir kez daha ortaya koyduğuna işaret etti.

Avrupa kalite güvencesi sistemine tam uyumla çalışmalarını sürdüreceklerini vurgulayan Prof. Dr. Kocabıçak, "ENQA ve EQAR raporlarındaki geri bildirimler konusunda başta yükseköğretim kurumlarımız olmak üzere tüm paydaşlarımızla birlikte YÖKAK'ı ve Türk yükseköğretiminde kalite kültürünü daha da ileriye taşıyacağız" ifadelerini kullandı.

Kocabıçak, EQAR kararıyla birlikte YÖKAK tarafından geliştirilen UKAP'ın EQAR kaydı kapsamına alındığını, bu karar ile UKAP'ın Avrupa'da ve dünyada tanınan sınır ötesi kalite güvencesi aracı olarak tescillendiğini belirterek, şunları kaydetti:

"UKAP, YÖKAK'ın yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarına yönelik gerçekleştirdiği dış değerlendirme ve akreditasyon süreçlerinde kalite standartlarını uluslararası düzleme taşıyan ilk uygulama olarak dikkat çekiyor. Bu gelişmeyle birlikte YÖKAK, Avrupa çapında kalite ajanslarının yer aldığı ve yalnızca ESG ile tam uyum sağlayan kurumların kabul edildiği EQAR'daki yerini güçlendirdi."