YÖKAK Başkanı Prof. Dr. Muhsin Kar Batman Üniversitesi Ziyaret Etti

BATMAN (Bültenler) - Batman üniversitesinin akademik ve fiziki durumu hakkında Prof. Dr. Muhsin Kar'ı bilgilendiren Rektör Demir, Batman Üniversitesinin kalite süreçlerinde hızla ilerlediğini ve bu süreci en iyi şekilde tamamlayarak kaliteyi kurum kültürü haline getirmek istediklerini kaydetti. Batman üniversitesinin ISO 9001:2015 Kalite Yönetimi Sistemi Belgesini almış olmasından mutluluk duyduklarını belirten Rektör Demir, Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon Farklılaşması ve İhtisaslaşması kapsamında Enerji alanında pilot üniversite seçilen Batman Üniversitesinin bu misyonla bölgesel kalkınmaya da katkı sağlamak için önemli çalışmalar yürüttüğünü dile getirdi. Batman Üniversitesinin öğrenci ve insan odaklı bir yönetim anlayışı ile çalışmalarını sürdürdüğünü anlatan Rektör Demir, yapılan çalışmalara sürekli yenilerini ekleyerek Batman üniversitesinin bölgesinde marka bir eğitim kurumu haline getirmek istediklerini ifade etti.Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Prof. Dr. İdris Demir, YÖKAK Başkanı Prof. Dr. Muhsin Kar'a günün anısına hediye takdim etti.

Kalite oluşumunun bölgesel kalkınma odaklı çalışmalara etki sağlayacağını, ayrıca paydaş memnuniyetini ilerletmek ve geliştirmek adına önemli olduğunu belirten Prof. Dr. Muhsin Kar, üniversitelerin toplumsal faydayı sağlamaya yönelik çalışmalar yürütmesi gerektiğini ifade ederek kalkınma oranı, devamlılık, gelişime açıklık gibi konulardan bahsetti.

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