YÖKAK Başkanı Prof. Dr. Kar'dan Çanakkale Valisi Aktaş'a ziyaret - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

YÖKAK Başkanı Prof. Dr. Kar'dan Çanakkale Valisi Aktaş'a ziyaret

AA - Burak Akay - Güncel
 - Güncelleme:
YÖKAK Başkanı Prof. Dr. Kar'dan Çanakkale Valisi Aktaş'a ziyaret

Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) Başkanı Prof. Dr. Muhsin Kar, Çanakkale Valisi İlhami Aktaş'a ziyarette bulundu.

Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) Başkanı Prof. Dr. Muhsin Kar, Çanakkale Valisi İlhami Aktaş'a ziyarette bulundu.

Valilik makamında gerçekleşen ziyarette YÖKAK Başkanı Kar, Vali Aktaş ile bir süre sohbet etti.

Çanakkale'de olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Kar, misafirperverliklerinden dolayı Aktaş'a teşekkürlerini iletti.

Vali Aktaş da Kar'a günün anısına Şehitler Abidesi minyatürü hediye etti.

AA / Burak Akay - Güncel

İlhami Aktaş Çanakkale Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title