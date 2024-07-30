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YÖK ve YTB arasında Türkiye Uluslararası Değişim Burs Programı İş Birliği Protokolü imzalandı

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Yükseköğretim Kurulu (YÖK) ile Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) arasında imzalanan protokol ile Türkiye'de lisans ve lisansüstü programlarda eğitim alacak öğrencilere burs sağlanacak.

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) ile Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) arasında imzalanan "Türkiye Uluslararası Değişim Burs Programı İş Birliği Protokolü" ile Türkiye'de lisans ve lisansüstü programlarda azami iki yarıyıl eğitim alacak öğrencilere burs sağlanacak.

YÖK'ten yapılan yazılı açıklamaya göre, YÖK ve YTB arasında, Türkiye Uluslararası Değişim Burs Programı İş Birliği Protokolü imzalandı.

Türkiye'deki ve yurt dışındaki yükseköğretim kurumları arasında imzalanan ikili değişim anlaşmaları kapsamında, Türkiye'de lisans ve lisansüstü programlarda azami iki yarıyıl eğitim alacak öğrencilere burs sağlanacak.

Burs programıyla, Türkiye'nin yükseköğretimde uluslararasılaşma hedeflerine katkı sunulması, küresel uluslararası öğrenci hareketliliğindeki pozisyonunun güçlendirilmesi ve Türkiye'ye gelen uluslararası öğrenci çeşitliliğinin arttırılması hedefleniyor. Burs programı kapsamında, aylık nakdi burs, ulaşım ve konaklama hizmetleri gibi imkanlar sunulacak.

"Lisansüstü öğretimde öğrenci değişim hareketliliği desteklenecek"

YÖK Başkanı Erol Özvar, YÖK'te düzenlenen imza töreninde yaptığı konuşmada, öğrenci ve akademi hareketliliğini önemsediklerini ve bu konuda çeşitli destekler sağladıklarını belirtti. Özvar, protokol kapsamında, lisansüstü öğretimde de öğrenci değişim hareketliliğinin destekleneceğini ve üniversitelerin bu destekten yararlanabileceğini aktardı.

YTB Başkanı Abdullah Eren de protokolle üniversitelerin ikili anlaşmalar çerçevesinde, yurt dışındaki üniversitelerden gelecek değişim öğrencilerinin burs almalarını sağlayacaklarını anlattı.

Eren, "Dolayısıyla biz aslında üniversitelerimizi finanse ediyor olacağız. Yükseköğretim Kurulu da üniversitelerimizi buna teşvik edecek. Kısa süreli değişim programıyla daha kısa sürede daha fazla uluslararası öğrenciyi Türkiye'de ağırlamış olacağız." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Güncel

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