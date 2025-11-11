Haberler

YÖK ve Malta Arasında Yükseköğretimde İş Birliği Protokolü İmzalandı

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) ile Malta Eğitim, Gençlik, Spor, Araştırma ve İnovasyon Bakanlığı arasında yükseköğretim alanında iş birliğini geliştirmek amacıyla mutabakat muhtırası imzalandı. Protokol, öğrenci ve akademisyen değişimi gibi ortak projeleri kapsıyor.

YÖK ile Malta Eğitim, Gençlik, Spor, Araştırma ve İnovasyon Bakanlığı arasında gerçekleştirilen yükseköğretim alanında mutabakat muhtırası imza töreni YÖK'te düzenlendi. Törene, YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar ile Malta Eğitim, Gençlik, Spor, Araştırma ve İnovasyon Bakanı Clifton Grima katıldı. YÖK Başkanı Özvar, muhtıranın 2 ülke arasındaki ilişkiler ile iş birliğini genişletmeye yönelik kararlılığı ve yeni bir vizyonu da yansıttığını vurgulayarak, "Bu vizyon, eğitimi ve karşılıklı anlayışı güçlendirmektedir. Toplumları ileriye taşımakta ve uluslararası iş birliğini daha kapsamlı hale getirmektedir" diye konuştu.

'ORTAK DİPLOMA PROGRAMLARINDA İŞ BİRLİĞİ YAPILACAK'

Prof. Dr. Özvar, son yıllarda Türk üniversitelerinin uluslararasılaşmasını en önemli önceliklerden biri haline getirdiklerini belirterek, "Bugün imzaladığımız mutabakat muhtırası, Türkiye ile Malta arasında güçlü bir entelektüel köprü kurmayı amaçlamaktadır. Türkiye ve Malta, birbirini tamamlayan akademik güçlü yönlere sahiptir. Malta'nın denizcilik çalışmaları, kültürel miras yönetimi, sürdürülebilir turizm ve dijital yenilik alanlarındaki uzmanlığı; Türkiye'nin geniş akademik ekosistemi ve güçlü araştırma kapasitesiyle birleştiğinde, Akdeniz bölgesine anlamlı katkılar sunabilecek ortak girişimler için sağlam bir temel oluşturmaktadır. Öğrenci ve akademisyen değişimi, ortak diploma programları, yeterlilik tanıma çalışmaları ve karşılıklı yarar sağlayacak araştırma projelerinde iş birliği yapmak istiyoruz. Yükseköğretim Kurulu olarak üniversitelerimizi, uluslararası muhataplarıyla ortak ilgi alanlarına yönelik somut projeler geliştirmeye teşvik ediyoruz. Bilimsel çalışmamızın ve akademik üretimimizin, ülkelerimizin stratejik hedefleri doğrultusunda yeniden şekillenmesinin önemli olduğuna inanıyoruz. Önümüzdeki dönemde bu yaklaşım, uluslararası akademik dünyayla ilişkilerimizde belirleyici olacaktır" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından Özvar ile Grima, iki kurum arasındaki iş birliği protokolünü imzaladı.

Haber-Kamera: Ayşenur DEMİRTAŞ GÜL-Celal ATALAY/ANKARA,

