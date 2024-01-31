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YÖK, üniversite hastanelerindeki yan dal uzmanlarına ek ödeme artışı sağladı

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YÖK, üniversite hastanelerinde görev yapan yan dal uzmanları ve yan dal asistan-araştırma görevlilerinin ek ödemelerini artırdı. Yan dal uzmanlık eğitimini tamamlamış olanlar yüzde 100, eğitimini devam ettirenler ise yüzde 50 oranında taban ödeme artışı alacak.

YÜKSEKÖĞRETİM Kurulu (YÖK), üniversite hastanelerindeki yan dal uzmanları ve yan dal asistan-araştırma görevlilerinin ek ödemelerini artırdı.

YÖK'ten yapılan açıklamaya göre, yan dal uzmanları ve yan dal asistan-araştırma görevlilerinin ek ödemelerinde artış sağlayan düzenleme yapıldı. YÖK, üniversite hastanelerinde görev yapan yan dal uzmanlık eğitimini tamamlamış yan dal uzman ve yan dal asistan-araştırma görevlilerinin taban ödemelerini yüzde 100, yan dal uzmanlık eğitimi almakta olan asistan ve araştırma görevlilerinin taban ödemelerini de yüzde 50 oranında artırdı. Sağlık Bakanlığı'nda olduğu gibi üniversite hastanelerinde de görev yapan yan dal uzmanlık eğitimi alan ve eğitimini tamamlamış asistan ve araştırma görevlileri taban ödemelerini artırımlı alacak. YÖK'ün konuya ilişkin 'Yükseköğretim Kurumlarında Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik'i 31 Ocak 2024 tarihli Resmi Gazete'de yayımlandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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