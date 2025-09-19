Haberler

YÖK'ten Üniversitelere Gazze'de Yaşanan İhlallerin Gündem Yapılması Talebi

Yükseköğretim Kurulu, üniversitelerden 2025-2026 akademik yılı açılış törenlerinde Gazze'deki insan hakları ihlallerinin gündeme getirilmesini istedi ve bu konunun eğitim sürecinde ele alınmasının insani bir görev olduğunu vurguladı.

YÜKSEKÖĞRETİM Kurulu (YÖK), üniversitelerden açılış törenlerinde ve derslerinde Gazze'de yaşanan insan hakları ihlallerinin gündem yapılmasını istedi.

YÖK'ten yapılan yazılı açıklamaya göre, Yükseköğretim Kurulu, üniversitelerden 2025-2026 akademik yılı açılış törenlerinde ve derslerinde eğitim ve öğretim ile ilgili konularla birlikte Gazze'de yaşanan insan hakları ihlallerinin de gündem yapılmasını istedi. Yükseköğretim Kurulu tarafından üniversitelere gönderilen yazıda, İsrail'in iki yıla yakın bir süreden beri Gazze'de, çoğunluğunu bebeklerin, kadınların, hasta ve yaşlıların oluşturduğu sivil halkı hedef alarak, hiçbir hukuki, ahlaki ve vicdani sınır tanımaksızın gerçekleştirdiği vahşi katliamın, insanlık tarihine kara bir leke olarak geçtiği belirtildi ve "Alenen ve pervasızca sürdürülen bu vahşete bir an önce son verilmesi yegane temennimizdir" ifadelerine yer verildi.

Yazıda, yükseköğretim kurumlarının eğitim öğretim yılı açılış töreninde ve açılış derslerinde bu hususun da gündem yapılmasının insani ve vicdani görev olduğu vurgulanarak, gerekli hassasiyetin gösterilmesi istendi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
