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YÖK'ten Üniversite Sistemi Değişikliği İddialarına Yanıt

YÖK'ten Üniversite Sistemi Değişikliği İddialarına Yanıt
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Yükseköğretim Kurulu, üniversite sisteminin değişeceği yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığını ve böyle bir çalışmanın bulunmadığını açıkladı. Kurul, yapılan toplantılarda yükseköğretimin geleceği ile ilgili konuların ele alındığını belirtti.

(ANKARA) - Yükseköğretim Kurulu (YÖK), üniversite sisteminin değiştirilmesiyle ilgili bir çalışma yapılmadığını bildirdi.

YÖK'ten yapılan yazılı açıklamada, bugün bazı medya organlarında "üniversite sisteminin değişeceği" yönünde haberler yer aldığı belirtilerek, "Kurulumuz tarafından yürütülen böyle bir çalışma bulunmamaktadır" denildi.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"Geçtiğimiz hafta Cumhurbaşkanlığında Kurulumuz tarafından yapılan sunumda yükseköğretim hayatımız, üniversitelere erişim kapasitesi, akademik üretkenlik, bilimsel araştırma fonları ile halihazırda yürütülmekte olan ihtisaslaşma programı, uluslararsılaşma, kalite ve akreditasyon konuları ele alınmıştır.

Toplantıda ayrıca gelecek 30 yılda dünyada ve ülkemizde yükseköğretimi etkileyecek değişimler ve Yükseköğretim Kurulu'nun geleceğe yönelik vizyonuna yönelik hazırlıkları ve projeleri konusunda Kurul Başkanı ve Üyeler tarafından kapsamlı bir sunum gerçekleştirilmiştir. Bu çalışmalar katılımcılar tarafından memnuniyetle karşılanmıştır. Çok verimli gerçekleşen toplantının önümüzdeki günlerde devam ettirilmesi kararlaştırılmıştır.

Yükseköğretim Kurulu Başkanı Erol Özvar ve Yürütme Kurulu Üyelerinin katılımıyla gerçekleşen sunumda hiçbir şekilde haberde bahsi geçen konular yer almamıştır.

Yükseköğretim Kurulu'nu yıpratmaya ve kamuoyunu yanıltmaya yönelik olarak yapılan bu habere itibar edilmemesini ve basın yayın organlarının daha sorumlu davranmasını bekliyoruz."

Kaynak: ANKA / Güncel

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