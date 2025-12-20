Yükseköğretim Kurulunca (YÖK), 67 farklı gösterge doğrultusunda Türkiye'deki 201 üniversiteye ait analizlerin yer aldığı "Üniversite İzleme ve Değerlendirme Genel Raporu-2025" yayımlandı.

YÖK'ten yapılan açıklamaya göre, yükseköğretim ekosisteminin en kapsamlı analiz belgelerinden biri olan rapor, "Eğitim ve Öğretim", "Araştırma-Geliştirme, Proje ve Yayın", "Uluslararasılaşma", "Sürdürülebilirlik" ve "Topluma Hizmet ve Sosyal Sorumluluk" olmak üzere 5 ana kategori altında toplam 67 göstergeye dayanıyor.

Üniversite İzleme ve Değerlendirme Genel Raporu'na göre, Türk yükseköğretim sistemi niceliksel olarak büyümenin yanı sıra, araştırma kalitesi ve küresel rekabet gücünde de önemli ivme yakaladı. Bu yılki değerlendirmede, akademik performansın ötesine geçilerek "erişilebilirlik", "kapsayıcılık" ve "bilim iletişimi" gibi kriterler de sürece dahil edildi.

"Dijital erişilebilirlik" kriteri kapsamında üniversite internet sitelerinin, uluslararası WCAG standartlarına uygunluğu ve üniversitelerin erişilebilirlik envanterleri ilk kez performans göstergesi olarak ölçüldü.

"Bilim iletişimi" kriteri kapsamında ise üniversitelerin toplumla kurduğu bağı güçlendiren bilim iletişimi ofislerinin faaliyetleri, izleme sürecinin parçası haline getirildi.

Üniversite sanayi işbirlikleri ve patent sayılarındaki artış ile AR-GE başlığında ulusal ve uluslararası yayın sayısındaki artışın yanı sıra, yayınların niteliğini ölçen Kategori Normalize Atıf Etkisi (CNCI) değerlerinde, dünya ortalamasına yaklaşılmasıyla da akademik üretim kalitesindeki yükseliş rapora yansıdı.

Raporda, "Eğitim ve Öğretim" kategorisinde mezunların istihdama geçiş sürelerinin kısalması ve akredite program sayısındaki artış ile Türkiye'nin yükseköğretimde uluslararasılaşma alanındaki gelişmelere yer verildi.

Uluslararası öğrenci sayısının ve THE, QS, ARWU gibi saygın dünya sıralamalarında Türkiye'nin görünürlüğünün artması da rapora yansıdı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, Üniversite İzleme ve Değerlendirme Genel Raporu'nun yalnızca bir durum tespiti olmadığını, aynı zamanda bir vizyon belgesi niteliği taşıdığını belirtti.

Özvar, "Yükseköğretim Kurulu olarak üniversitelerimizin küresel ölçekte söz sahibi olmalarını sağlayacak adımları kararlılıkla atıyoruz. 2025 yılı raporu, yalnızca mevcut kapasitemizi değil, geleceğe dönük vizyonumuzu da ortaya koyan güçlü bir yol haritasıdır." ifadelerini kullandı.

Üniversite İzleme ve Değerlendirme Genel Raporu-2025'e "veriyonetim.yok.gov.tr" adresinden ulaşılabilir.