YÖK'ten TU11 İş Birliği Projeleri Duyurusu

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, Teknik Üniversiteler Birliğince, Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP) Birimleriyle "TU11 İş Birliği Projeleri"nin başlatıldığını bildirdi.

Özvar, Next Sosyal'deki hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Ülkemizin 11 teknik üniversitesini bir araya getiren Teknik Üniversiteler Birliği, üniversiteler arasında işbirliğini güçlendirmek ve ulusal kalkınma hedefleriyle uyumlu şekilde kritik araştırma alanlarında sinerji oluşturmak amacıyla BAP Birimleriyle birlikte TU11 İş Birliği Projeleri'ni başlatıyor. Bu projelerle birlikte, kritik araştırma alanlarında sinerji, 12. Kalkınma Planı ile uyumlu projeler, kısa vadede çözümler, uzun vadede büyük fonlara hazırlık, sürdürülebilir araştırma ve inovasyon ekosistemi kurulması hedefleniyor."

Projeye başvurular, 15 Ağustos - 15 Ekim arasında alınacak. Başvuru için en az 3 farklı Teknik Üniversiteler Birliği üyesi üniversiteyle işbirliği şartı bulunuyor.