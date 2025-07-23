YÖK'ten Şehit ve Gazi Ailelerine Ilave Kontenjan

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Yükseköğretim Kurulu (YÖK), şehit ve gazilerin eş ve çocukları ile gazi adaylar için lisansüstü programlara güz ve bahar dönemlerinde ilave kontenjan verileceğini bildirdi.

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), şehit ve gazilerin eş ve çocukları ile gazi adaylar için lisansüstü programlara güz ve bahar dönemlerinde ilave kontenjan verileceğini bildirdi.

YÖK'ün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Yükseköğretim Kurulu, şehit eş ve çocukları, gazi eş ve çocukları ile gazi adaylar için yükseköğretim kurumları bünyesindeki güz ve bahar döneminde öğrenci alımı yapılan lisansüstü programların mevcut kontenjanlarına ilave kontenjan verilmesini kararlaştırdı." ifadesi kullanıldı.

Kaynak: AA / Buğrahan Ayhan - Güncel
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