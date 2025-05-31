YÖK'ten Rektörlere Ücret Açıklaması: Ek Gelirlerin Ödenmeyeceği Duyuruldu

YÖK'ten Rektörlere Ücret Açıklaması: Ek Gelirlerin Ödenmeyeceği Duyuruldu
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Yükseköğretim Kurulu, rektörlere döner sermaye dışındaki gelirler için ücret ödenmeyeceğini açıkladı. Açıklamada, mevzuata aykırı ödemelerin iade edileceği ve gerekli işlemlerin yapılacağı belirtildi.

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) rektörlere, döner sermaye gelirleri dışında üniversitenin, teknokent, teknopark, teknoloji transfer ofisi, iktisadi işletmeler ve iştirakleri gibi gelir getirici müesseseler ve birimleri sebebiyle ayrıca huzur hakkı, yönetici payı, koordinatörlük, danışmanlık ve benzeri ücretin ödenmediğini bildirdi.

YÖK'ten yapılan açıklamada, son günlerde gündeme gelen rektörlere döner sermaye hesabından ödenen yönetici payına ve genel olarak aylık kazançlarının miktarına ilişkin yorum ve haberlerin titizlikle değerlendirildiği belirtildi.

Rektörlere ödenen yönetici payının miktarı ve üst sınırının, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 58'inci maddesinin (f) fıkrası hükümlerine göre belirlendiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Söz konusu hükme göre rektörlere, döner sermaye gelirleri dışında üniversitenin, teknokent, teknopark, teknoloji transfer ofisi, iktisadi işletmeler ve iştirakleri gibi gelir getirici müesseseler ve birimleri sebebiyle ayrıca huzur hakkı, yönetici payı, koordinatörlük, danışmanlık ve benzeri ücret ödenmez. Bu yönüyle üniversitelerimiz, Yükseköğretim Kurulu dışında ayrıca Sayıştay'ın yıllık mali denetimine tabidir. Mevzuata aykırı herhangi bir ödeme yapılması halinde bu ödemelerin iadesi dışında ilgililer hakkında gerekli idari ve cezai işlemler uygulanır."

Kaynak: AA / Abdullah Özkul - Güncel
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