YÖK'ten Meslek Yüksekokullarına Yeni Eğitim Modeli

YÖK'ten Meslek Yüksekokullarına Yeni Eğitim Modeli
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Yükseköğretim Kurulu, 103 üniversitedeki 388 meslek yüksekokulunu TOBB'a bağlı 367 oda ve borsa ile eşleştirdi. 'Meslek Yüksekokulları Eğitim İş Birliği Protokolü' ile mesleki eğitim niteliği artırılacak, öğrenciler iş dünyasına daha donanımlı hazırlanacak.

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), Türkiye genelinde 103 üniversitedeki 388 meslek yüksekokulunun, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'ne (TOBB) bağlı 367 oda ve borsa ile eşleştirildiğini bildirdi.

YÖK'ten yapılan açıklamaya göre, TOBB ile 21 Nisan'da "Meslek Yüksekokulları Eğitim İş Birliği Protokolü" imzalanarak, mesleki ve teknik eğitimin niteliğinin artırılması, sektörün ihtiyaç duyduğu nitelikli insan gücünün yetiştirilmesi ve üniversite-sektör iş birliğinin güçlendirilmesi amaçlandı.

Protokol, eğitim içeriklerinin hazırlanmasından atölye ve laboratuvarların geliştirilmesine, staj imkanlarından mezunların istihdamına kadar geniş bir iş birliği faaliyetlerini kapsıyor. Protokol gereği, illerde oluşturulacak kurullarda üniversite ve sektör temsilcileri birlikte çalışacak.

Bu kapsamda Türkiye genelinde 103 üniversitedeki 388 meslek yüksekokulu, bulundukları il ve ilçelerdeki TOBB'a bağlı 367 oda ve borsa ile eşleştirildi.

Öğrenciler, oda ve borsalarda uygulamalı eğitim, staj ve istihdam imkanlarından faydalanacak ve meslek yüksekokulları eğitim süreçlerini yerel iş dünyasının ihtiyaçlarına göre şekillendirecek.

"Öğrencilerimiz iş dünyasına daha donanımlı hazırlanacak"

Açıklamada görüşlerine yer verilen YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, yükseköğretimin sektörle daha güçlü bağ kurmasını sağlayacak, eğitim istihdam uyumunu sağlamlaştıracak yeni bir modeli hayata geçirdiklerini bildirdi.

"Üniversitelerin sektörle ortak hareket ettiği, iş dünyasının ihtiyaç duyduğu becerilere sahip mezunlar yetiştirdiği bir sistem inşa ediyoruz." değerlendirmesinde bulunan Özvar, şunları kaydetti:

"Böylece üniversitelerimiz iş dünyasının taleplerini yakından takip edecek, sektörel beklentilere uygun eğitim programları geliştirilecek ve öğrencilerimiz iş dünyasına daha donanımlı şekilde hazırlanacak. İş dünyasındaki tecrübeli isimler meslek yüksekokullarında dersler verebilecek, öğrencilerimize doğrudan sektör bilgisini aktarabilecek. Bu yeni eğitim modeli, uygulamalı bilgiyi merkeze alacak ve öğrencilerin gerçek mesleki süreçlere daha erken aşamada adapte olmasını sağlayacak."

Kaynak: AA / Buğrahan Ayhan - Güncel
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