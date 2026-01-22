Haberler

YÖK'ten İranlı Öğrencilere Öğrenim Ücreti Kolaylığı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), İranlı öğrencilerin ülkelerindeki internet sorunları nedeniyle öğrenim ücretlerini ödemekte yaşadığı zorluklar için üniversitelerden kolaylık sağlamasını istedi. Öğrenim ücretlerinin ertelenmesi ve taksitlendirme seçenekleri sunulması önerildi.

YÜKSEKÖĞRETİM Kurulu (YÖK), üniversitelerden, İranlı öğrencilerin ülkelerindeki internet ve iletişim altyapısında yaşanan sorunlar nedeniyle öğrenim ödemelerinde kolaylık sağlanmasını istedi.

Yükseköğretim Kurulu tarafından devlet ve vakıf üniversitelerine gönderilen yazıda, Türkiye'de yükseköğretim kurumlarında eğitimlerine devam eden İran uyruklu öğrencilerin, ülkelerindeki internet ve iletişim altyapısında yaşanan sorunlar sebebiyle öğrenim ücretlerini ödemede sıkıntılar yaşadıkları belirtildi. Bu nedenle, İranlı öğrencilerin öğrenim ücretlerinin bahar dönemine ertelenmesi, taksitlendirme dahil makul süre verilmesi konusunda kolaylık sağlanması istenen yazıda, şu ifadeler kullanıldı:

"Ülkemizdeki yükseköğretim kurumlarında öğrenimlerine devam eden İran uyruklu öğrenciler tarafından; İran'da son dönemde yaşanan internet ve iletişim altyapısındaki ciddi aksamalar nedeniyle aileleriyle sağlıklı iletişim kuramadıkları, bu sebeple yurt dışından para transferi gerçekleştiremedikleri ve öğrenim ücretlerini süresi içerisinde ödeyemedikleri yönünde tarafımıza başvurular iletilmektedir. Bilindiği üzere, 2547 sayılı kanunun 46'ncı maddesinin (g) fıkrasında 'Öğrenci katkı payı ve öğrenim ücretleri, ilgili dönem başlarında ödenir. Süresi içinde katkı payı veya öğrenim ücretini ödemeyenler ve mazeretleri ilgili yükseköğretim kurumunun yönetim kurulunca kabul edilmeyenler, o dönem için kayıt yaptıramaz ve öğrencilik haklarından yararlanamaz.' hükmü yer almaktadır. Ancak söz konusu öğrencilerin öğrenim ücretlerini süresi içerisinde ödeyememelerinin, kendi iradeleri dışında gelişen ve ülke genelinde yaşanan teknik ve iletişim sorunlarından kaynaklandığı değerlendirilmektedir. Bu çerçevede; İran uyruklu öğrencilerin öğretim ücretlerinin bahar dönemi içerisinde ödenebilmesine imkan tanınması, taksitlendirme dahil olmak üzere makul süre verilmesinin sağlanması hususunda gereğini bilgilerinize rica ederim."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İran'da olan biteni takip ediyoruz, dış müdahaleye karşıyız

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan olayların dinmediği İran'la ilgili net tavır
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'Aşkım, sevdam' dediği şehirde seçim anketi yapıldı! İşte çıkan sonuç

"Aşkım, sevdam" dediği şehirde seçim anketi yapıldı! İşte çıkan sonuç
Polis korkusu yaşayan Merve Taşkın Türkiye'yi terk etti

Polis korkusu yaşayan ünlü fenomen Türkiye'den kaçar gibi gitti
Rakam arttı! Galatasaray'dan Oulai için yeni teklif

Rakam arttı! Galatasaray'dan Oulai için yeni teklif
Türk bayrağına bir saygısızlık daha! Bedeli ödetiliyor

Türk bayrağına bir saygısızlık daha! Bedeli ödetiliyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'Aşkım, sevdam' dediği şehirde seçim anketi yapıldı! İşte çıkan sonuç

"Aşkım, sevdam" dediği şehirde seçim anketi yapıldı! İşte çıkan sonuç
Beşiktaş'ta 6 milyon euro kazanan Rafa Silva'nın Benfica'da alacağı yıllık ücret belli oldu

Beşiktaş'ta 6 milyon euro kazanan Rafa'nın Benfica'daki ücretine bakın
Diyarbakır'da 2 çocuk annesi zihinsel engelli kadından haber yok

2 çocuk annesi kadının son görüntüleri bu oldu