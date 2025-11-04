YÖK'ten Hakan Fidan'ın Mezuniyet Süreci Açıklaması

(ANKARA) - Yükseköğretim Kurulu'ndan (YÖK) Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın mezuniyet ve denklik sürecine ilişkin olarak yapılan açıklamada, "Sayın Hakan Fidan'ın mezuniyet ve denklik süreçlerinde herhangi bir usulsüzlük söz konusu değildir. 1996 yılında Resmi Gazete'de yayımlanan Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği'ne göre denklik almadan yüksek lisans eğitimine başlanması ve devam edilmesi mümkündür. Ancak denklik işlemleri olumlu sonuçlanan adaylar, denklik belgesini lisansüstü eğitimin tamamlanmasına kadar teslim etmek ve yüksek lisans eğitimlerinde de başarılı olmak koşuluyla diploma almaya hak kazanırlar" denildi.

YÖK'ten Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın yükseköğretimine ilişkin basında ve sosyal medyada yer alan iddialar üzerine yazılı bir açıklama yapıldı. YÖK'ten yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

"Bazı basın yayın organlarında ve sosyal medya mecralarında Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın yükseköğretimine ilişkin asılsız iddialar yer almaktadır. 'Government and Politics' alanındaki lisans eğitimine 1994 yılında başlayan Sayın Hakan Fidan, Almanya'da bulunan ABD menşeili 'University of Maryland University College' adlı yükseköğretim kurumundan 1997 yılında mezun olmuştur. Bilindiği üzere lisans öğrenim süreleri her ülkenin kendi iç mevzuatı ve düzenlemeleri uyarınca farklılık gösterebilmektedir.

Gerekli kredileri tamamlayan ve diğer şartları sağlayan Sayın Fidan, Yükseköğretim Kurulu'na denklik başvurusunda bulunmuştur. Sayın Fidan, denklik işlemleri devam ederken Bilkent Üniversitesinde Uluslararası İlişkiler bölümünde yüksek lisans eğitimine başlamıştır. Yüksek lisans eğitimi sürecinde Sayın Hakan Fidan'ın kurulumuza yaptığı denklik başvurusu olumlu sonuçlanmış ve Yükseköğretim Yürütme Kurulu'nun 15 Ocak 1998 tarihli kararıyla 'Politik Bilimler' alanında Lisans Diploma Denklik Belgesi düzenlenmiştir.

Sayın Hakan Fidan'ın mezuniyet ve denklik süreçlerinde herhangi bir usulsüzlük söz konusu değildir. 1996 yılında Resmi Gazete'de yayımlanan Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği'ne göre denklik almadan yüksek lisans eğitimine başlanması ve devam edilmesi mümkündür. Ancak denklik işlemleri olumlu sonuçlanan adaylar, denklik belgesini lisansüstü eğitimin tamamlanmasına kadar teslim etmek ve yüksek lisans eğitimlerinde de başarılı olmak koşuluyla diploma almaya hak kazanırlar."

CHP'li Tan, Fidan'ın "denklik almadan yüksek lisansa kabul edildiğini" dile getirmişti

CHP İstanbul Milletvekili ve emekli Büyükelçi Namık Tan, Fidan'ın "denklik almadan yüksek lisansa kabul edildiği" iddiasını dile getirmiş ve YÖK'ün yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığı'na yazılı bir soru önergesi vermişti. Tan, soru önergesine verilen yanıtı sosyal medya hesabından paylaşarak, şu ifadeleri kullanmıştı:

"Türkiye'de standart bir lisans eğitimi 4 yıl sürerken, Hakan Fidan'ın 3 yıllık lisans eğitimi nasıl olup da tam bir lisans diplomasına denk sayılabiliyor? Söz konusu programın kaç kredilik bir müfredatı kapsadığı, hangi derslerden oluştuğu ve nasıl bir akademik içerikle yürütüldüğü belirsizliğini koruyor. Oysa soru önergemizde, bu hususların açıklığa kavuşturulması için transkriptin ve ilgili akademik belgelerin kamuoyuyla paylaşılmasını özellikle talep etmiştik.

Sayın Fidan'ın lisans eğitimini yalnızca 3 yılda tamamladığı dikkate alındığında, bu transkript verilerinin açıklanması artık sadece idari bir tercih değil, kamu vicdanı ve kurumsal şeffaflık açısından zorunluluk haline gelmiştir. Dahası, yanıt metninde Fidan'ın 1997–1999 yılları arasında Bilkent Üniversitesi'nde yüksek lisans yaptığı belirtiliyor. Ancak YÖK tarafından verilen denklik belgesi 1998 tarihli. Bu durum açıkça gösteriyor ki Fidan, lisans denkliği alınmadan yüksek lisans eğitimine başlamış."