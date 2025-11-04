Haberler

YÖK'ten Hakan Fidan'a Mezuniyet Açıklaması

Yükseköğretim Kurulu, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın mezuniyetine ilişkin iddiaları reddederek, usulsüzlük olmadığını açıkladı ve Fidan'ın eğitim süreçlerini detaylandırdı.

YÜKSEKÖĞRETİM Kurulu (YÖK), Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın yükseköğretimine ilişkin iddialarla ilgili, "Sayın Hakan Fidan'ın mezuniyet ve denklik süreçlerinde herhangi bir usulsüzlük söz konusu değildir" açıklamasını yaptı.

YÖK'ten yapılan yazılı açıklamada, "Bazı basın yayın organlarında ve sosyal medya mecralarında Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın yükseköğretimine ilişkin asılsız iddialar yer almaktadır. 'Government and Politics' alanındaki lisans eğitimine 1994 yılında başlayan Sayın Hakan Fidan, Almanya'da bulunan ABD menşeili 'University of Maryland University College' adlı yükseköğretim kurumundan 1997 yılında mezun olmuştur. Bilindiği üzere lisans öğrenim süreleri her ülkenin kendi iç mevzuatı ve düzenlemeleri uyarınca farklılık gösterebilmektedir. Gerekli kredileri tamamlayan ve diğer şartları sağlayan Sayın Fidan, Yükseköğretim Kuruluna denklik başvurusunda bulunmuştur. Sayın Fidan, denklik işlemleri devam ederken Bilkent Üniversitesi'nde Uluslararası İlişkiler bölümünde yüksek lisans eğitimine başlamıştır. Yüksek lisans eğitimi sürecinde Sayın Hakan Fidan'ın kurulumuza yaptığı denklik başvurusu olumlu sonuçlanmış ve Yükseköğretim Yürütme Kurulunun 15 Ocak 1998 tarihli kararıyla 'Politik Bilimler' alanında Lisans Diploma Denklik Belgesi düzenlenmiştir" denildi.

Açıklamada ayrıca, "Sayın Hakan Fidan'ın mezuniyet ve denklik süreçlerinde herhangi bir usulsüzlük söz konusu değildir. 1996 yılında Resmi Gazete'de yayımlanan Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğine göre denklik almadan yüksek lisans eğitimine başlanması ve devam edilmesi mümkündür. Ancak denklik işlemleri olumlu sonuçlanan adaylar, denklik belgesini lisansüstü eğitimin tamamlanmasına kadar teslim etmek ve yüksek lisans eğitimlerinde de başarılı olmak koşuluyla diploma almaya hak kazanırlar. Kamuoyunun bilgisine sunulur" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
