YÖK'ten Bilim Kafe Etkinlikleri: Bilim Toplumla Buluştu

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Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından düzenlenen Bilim Kafe buluşmaları, 150'den fazla üniversitenin katılımıyla gerçekleştirildi. Etkinlikler, bilimin toplumla daha yakın hale getirilmesi amacıyla büyük ilgi gördü ve dünyanın en büyük bilim kafe etkinliği olarak öne çıktı.

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Bilim İletişimi Ofisi tarafından koordine edilen Bilim Kafe buluşmaları, ülke genelindeki 150'yi aşkın üniversitenin düzenlediği etkinliklerle sona erdi.

YÖK'ten yapılan yazılı açıklamaya göre, akademisyenlerin çalışmalarını bilimin herkes için erişilebilir olduğu ortamlarda, sade ve anlaşılır bir dille paylaştığı Bilim Kafe etkinliklerine vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, 27-28 Haziran'da 81 ilde 150'den fazla üniversitenin katılımıyla gerçekleştirilen Bilim Kafe buluşmalarının, katılımcı sayısı ve coğrafi kapsayıcılığı açısından değerlendirildiğinde dünyanın en büyük bilim kafe etkinliği olduğunu belirtti.

Buluşmalarda üniversitelerle birlikte bilimi topluma daha yakın hale getirmenin, her yaştan insanın bilimle bağ kurmasının önemini göstermeyi amaçladıklarını bildiren Özvar, bilimin toplumla buluştuğu bu özel anlara vesile olmaktan mutluluk duyduklarını kaydetti.

Özvar, "Bilim Kafe buluşmaları, hayalini kurduğumuz katılımcı toplumun güçlü bir adımıdır. Vatandaşlarımızın bilim insanlarımızla içtenlikle sohbet ettiği, çocukların gözlerinde bilimin ışığının parladığı bu anlar, hepimiz için umut verici bir tablo sunuyor." değerlendirmesinde bulundu.

Bilim Kafe buluşmaları için emek veren tüm ekiplere, sahada özveriyle çalışan üniversitelere, akademisyenlere, öğrencilere, idari ve teknik görevliler ve etkinliklere katılan vatandaşlara teşekkür eden Özvar, "Bilim Kafe etkinliklerimizle bilimi toplumla buluşturmaya, üniversitelerimizde ürettiğimiz bilgiyi halkımızla daha fazla paylaşmaya bundan sonra da devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Şeyma Güven - Güncel
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