YÖK'ten Bilgi Üniversitesi ile İlgili Açıklama

(İSTANBUL) Yükseköğretim Kurulu (YÖK), Can Holding'e bağlı şirketlere, kuruluşlara yönelik operasyonlarla ilgili bir açıklama yaptı. TMSF tarafından el konulan eğitim kurumları arasında yer alan Bilgi Üniversitesi ile ilgili açıklamada, "Öğretim elemanlarımız, idari personelimiz ve öğrencilerimiz açısından endişe edilecek bir durum söz konusu değildir. Üniversitemizde eğitim öğretim faaliyetleri kesintisiz olarak devam edecektir." denildi.

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'nın bazı mali suçlarla ilgili başlattığı soruşturma kapsamında bu sabah Can Holding'in 121 şirketi ile eğitim kurumuna TMSF el koydu. Şirket merkezlerinde jandarma ekiplerince arama yapıldı. Bilgi Üniversitesi de işlem yapılan adreslerden biri oldu. Bu nedenle Yükseköğretim Kurulu da gelişmelere ilişkin bir açıklama yaptı, üniversitede öğretimin kesintisiz devam ettiğini duyurdu. YÖK açıklaması şöyle:

"Öğretim elemanlarımız, idari personelimiz ve öğrencilerimiz açısından endişe edilecek bir durum söz konusu değildir"

"Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca Can Holding'e yönelik yürütülen adli soruşturma kapsamında holdinge ait şirketlerle birlikte İstanbul Bilgi Üniversitesi de sürece dahil edilmiştir. Öğretim elemanlarımız, idari personelimiz ve öğrencilerimiz açısından endişe edilecek bir durum söz konusu değildir. Üniversitemizde eğitim öğretim faaliyetleri kesintisiz olarak devam edecektir. Gelişmelerden bütün kamuoyunu bilgilendirmeye devam edeceğiz"