YÖK'ten 9 vakıf üniversitesine ücret ve işten çıkarma incelemesi açıklaması

YÜKSEKÖĞRETİM Kurulunca (YÖK), 9 vakıf üniversitesinde akademisyenlerin maaşları ve işten çıkarılması ile ilgili şikayetler üzerine başlatılan incelemenin tamamalndığı belirtilerek, "Öğretim elemanlarına ödenen ücretlerde devlet üniversitelerindeki ücret artışının gözetilmediği ya da ücret artışının sözleşme tarihleri bahane edilerek ilgili dönemlerde yapılmadığı anlaşılmıştır. Söz konusu tespitler çerçevesinde kurulumuzun yetki ve sorumlulukları çerçevesinde gerekli işlemler yapılmaktadır" açıklaması yapıldı.

YÖK'ten yapılan yazılı açıklamada, "2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun ek 8'inci maddesine 7243 sayılı Kanun'un 11'inci maddesiyle 'Vakıf yükseköğretim kurumlarında çalışan öğretim elemanlarına, unvanlarına göre devlet yükseköğretim kurumlarında ödenen ücret tutarından az ücret verilemez. Bu fıkra kapsamında devlet yükseköğretim kurumlarında ödenen emsal ücretin hesaplanmasında ilgili mevzuat uyarınca aylıklara ilişkin hükümlerin uygulandığı kadroya bağlı ödemeler dikkate alınır.' hükmü eklenmiş olup, söz konusu hüküm Kanun'un Resmi Gazete'de yayımlandığı 17.04.2020 tarihinde yürürlüğe girmiştir" denildi.

İncelemenin Yükseköğretim Denetleme Kurulu Başkanlığı tarafından tamamlandığı belirtilerek, "İnceleme raporlarında yer alan tespitlerde; bazı vakıf yükseköğretim kurumlarının kanunda açık düzenleme olmasına karşın görev yapan öğretim elemanlarına ödenen ücretlerde devlet üniversitelerindeki ücret artışının gözetilmediği ya da ücret artışının sözleşme tarihleri bahane edilerek ilgili dönemlerde yapılmadığı anlaşılmıştır. Söz konusu tespitler çerçevesinde kurulumuzun yetki ve sorumlulukları çerçevesinde gerekli işlemler yapılmaktadır" ifadelerine yer verildi.

Demirören Haber Ajansı / Güncel