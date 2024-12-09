Üye Girişi
Haberler
Suriye'de başbakanlık koltuğuna oturan isim belli oldu

Suriye'nin yeni başbakanı belli oldu

 Esad canlı canlı yerin dibine hapsetmişti! Binlerce Suriyeli ile ilgili korkunç şüphe

Esad canlı canlı yerin dibine hapsetmişti! Binlerce Suriyeli ile ilgili korkunç şüphe

 6 şehidimizin olduğu helikopter kazasında kahreden detay

6 şehidimizin olduğu helikopter kazasında kahreden detay
Kemal Kılıçdaroğlu ve eşi trafik kazası geçirdi

Kemal Kılıçdaroğlu ve eşi Selvi Kılıçdaroğlu trafik kazası geçirdi

YÖK, Sağlık Bilimleri Üniversitesi ve Yunus Emre Enstitüsü Arasında Türkçe Eğitimi Protokolü İmzaladı

YÖK, Sağlık Bilimleri Üniversitesi ve Yunus Emre Enstitüsü Arasında Türkçe Eğitimi Protokolü İmzaladı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) himayesinde Sağlık Bilimleri Üniversitesi ve Yunus Emre Enstitüsü, yurt dışındaki Türkçe eğitimini desteklemek amacıyla işbirliği protokolü imzaladı. Protokol, Türkçenin küresel yaygınlaşmasına ve Türk yükseköğretiminin uluslararasılaşmasına katkı sunacak.

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) himayesinde Sağlık Bilimleri Üniversitesi ve Yunus Emre Enstitüsü arasında işbirliği protokolü imzalandı.

YÖK'ün açıklamasına göre, Sağlık Bilimleri Üniversitesinin Türkçe dili ile eğitim verdiği yurt dışı birimlerinde, Türkçe hazırlık dil eğitimi vermek, muafiyet ve seviye tespit sınavlarını yapmak gibi alanlarda Yunus Emre Enstitüsünün Türkçe eğitimi tecrübesinden ve öğretmen kaynağından yararlanabilmesine imkan sağlayan protokolün imza töreni Kurul'da gerçekleştirildi.

Törende konuşan YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, protokolün hem Türkçenin küresel bir dil olarak öne çıkması sürecine hem de Türk yükseköğretiminin uluslararasılaşma hedefine somut katkılar sunacağını belirtti.

Sağlık Bilimleri Üniversitesinin Bosna Hersek, Özbekistan, Filipinler, Sudan, Somali ve Suriye'deki yurt dışı birimlerinde Türkçe hazırlık dil eğitiminin verilmesi ve bu eğitimin Yunus Emre Enstitüsünün uzmanlığıyla desteklenmesinin önemine değinen Özvar, bu sayede Türkçeyi öğrenen bireylerin sayısının artacağını ve uluslararası öğrencilerin Türkiye'ye olan ilgisinin güçleneceğini bildirdi.

Özvar, Türkçenin uluslararası düzeyde yaygınlaşmasını, Türkiye'nin yumuşak gücünü artıran stratejik unsur olarak gördüklerini aktararak, "Protokol, Türk yükseköğretiminin son yıllarda dünya çapında bir cazibe merkezi olma yolunda attığı adımları da destekleyecektir. YÖK olarak Türkiye Cumhuriyeti'nin bölgesel ve küresel konularda önemli bir aktör olmaya yönelik politikalarını destekleyen bir anlayışla hareket ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Türkçenin etkili şekilde öğretilmesinin, uluslararası öğrenci politikalarını destekleyen temel unsurlardan biri olduğuna işaret eden Özvar, şunları kaydetti:

"Yunus Emre Enstitüsünün yurt dışında sunduğu Türkçe eğitimi, öğrencilerin Türkiye'deki akademik hayata daha hızlı adapte olmalarını sağlayacak, onların dil becerilerini geliştirirken kültürümüze olan ilgilerini artıracaktır. Sağlık Bilimleri Üniversitesinin akademik ve mekansal kapasitesiyle Yunus Emre Enstitüsünün organizasyonel ve beşeri kapasitesi buluşacak. Hem Türkçemizin hem de Türk yükseköğretiminin dünya çapındaki etkisinin bu protokolle daha da artacağına inanıyoruz."

"Çok daha ileri bir seviyeye taşıyacağız"

Yunus Emre Enstitüsü Başkanı Prof. Dr. Abdurrahman Aliy, yükseköğretim konusunda üst seviyede çalışmalar yaptıklarına işaret ederek, "Bunu kurumlar arası anlaşmalarla çok daha ileri bir seviyeye taşıyacağız. Bu ilk adım, bunu daha da ileriye taşımak istiyoruz." ifadesini kullandı.

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kemalettin Aydın da yabancı öğrencilerine Türkçe öğretme çabasında olduklarını belirterek, üniversitelerine bu anlamda destek veren YÖK'e teşekkürlerini sundu.

Kaynak: AA / Buğrahan Ayhan - Güncel
img

Türk takımlarının 24 puanını sildi
img

Ukraynalı kadının Türkiye ile ilgili söylediklerine bakın! Taksicinin yanıtı ise bomba
img

Kanser iddialarına Tanju Özcan'dan yanıt
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

Suriye'nin yeni Başbakanı Muhammed El Beşir'in kimdir? Kalpazan final mi yaptı, bitti mi? BUSKİ Bursa su kesintisi! 9-10 Aralık Nilüfer, İnegöl, Gemlik su kesintisi listesi MasterChef Kaptanlık Oyunu kim kazandı? 9 Aralık Pazartesi bugün Mavi Takım kaptanı, Kırmızı Takım kim oldu? ASAT Antalya su kesintisi! Alanya, Manavgat, Konyaaltı 9-10 Aralık Antalya su kesintisi listesi Kızıl Goncalar 30. bölüm tek parça, full izle NOW TV! Kızıl Goncalar 31. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Adana ASKİ su kesintisi! 9-10 Aralık Çukurova, Sarıçam, Ceyhan su kesintisi listesi KOSKİ Konya su kesintisi! 9-10 Aralık Meram, Ereğli, Akşehir su kesintisi listesi Kalpazan 7. bölüm fragmanı yayınlandı mı, yeni bölüm fragman linki var mı? İZSU İzmir su kesintisi! 9-10 Aralık Ödemiş, Seferihisar, Dikili su kesintisi listesi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.