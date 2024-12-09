YÖK, Sağlık Bilimleri Üniversitesi ve Yunus Emre Enstitüsü Arasında Türkçe Eğitimi Protokolü İmzaladı

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) himayesinde Sağlık Bilimleri Üniversitesi ve Yunus Emre Enstitüsü arasında işbirliği protokolü imzalandı.

YÖK'ün açıklamasına göre, Sağlık Bilimleri Üniversitesinin Türkçe dili ile eğitim verdiği yurt dışı birimlerinde, Türkçe hazırlık dil eğitimi vermek, muafiyet ve seviye tespit sınavlarını yapmak gibi alanlarda Yunus Emre Enstitüsünün Türkçe eğitimi tecrübesinden ve öğretmen kaynağından yararlanabilmesine imkan sağlayan protokolün imza töreni Kurul'da gerçekleştirildi.

Törende konuşan YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, protokolün hem Türkçenin küresel bir dil olarak öne çıkması sürecine hem de Türk yükseköğretiminin uluslararasılaşma hedefine somut katkılar sunacağını belirtti.

Sağlık Bilimleri Üniversitesinin Bosna Hersek, Özbekistan, Filipinler, Sudan, Somali ve Suriye'deki yurt dışı birimlerinde Türkçe hazırlık dil eğitiminin verilmesi ve bu eğitimin Yunus Emre Enstitüsünün uzmanlığıyla desteklenmesinin önemine değinen Özvar, bu sayede Türkçeyi öğrenen bireylerin sayısının artacağını ve uluslararası öğrencilerin Türkiye'ye olan ilgisinin güçleneceğini bildirdi.

Özvar, Türkçenin uluslararası düzeyde yaygınlaşmasını, Türkiye'nin yumuşak gücünü artıran stratejik unsur olarak gördüklerini aktararak, "Protokol, Türk yükseköğretiminin son yıllarda dünya çapında bir cazibe merkezi olma yolunda attığı adımları da destekleyecektir. YÖK olarak Türkiye Cumhuriyeti'nin bölgesel ve küresel konularda önemli bir aktör olmaya yönelik politikalarını destekleyen bir anlayışla hareket ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Türkçenin etkili şekilde öğretilmesinin, uluslararası öğrenci politikalarını destekleyen temel unsurlardan biri olduğuna işaret eden Özvar, şunları kaydetti:

"Yunus Emre Enstitüsünün yurt dışında sunduğu Türkçe eğitimi, öğrencilerin Türkiye'deki akademik hayata daha hızlı adapte olmalarını sağlayacak, onların dil becerilerini geliştirirken kültürümüze olan ilgilerini artıracaktır. Sağlık Bilimleri Üniversitesinin akademik ve mekansal kapasitesiyle Yunus Emre Enstitüsünün organizasyonel ve beşeri kapasitesi buluşacak. Hem Türkçemizin hem de Türk yükseköğretiminin dünya çapındaki etkisinin bu protokolle daha da artacağına inanıyoruz."

"Çok daha ileri bir seviyeye taşıyacağız"

Yunus Emre Enstitüsü Başkanı Prof. Dr. Abdurrahman Aliy, yükseköğretim konusunda üst seviyede çalışmalar yaptıklarına işaret ederek, "Bunu kurumlar arası anlaşmalarla çok daha ileri bir seviyeye taşıyacağız. Bu ilk adım, bunu daha da ileriye taşımak istiyoruz." ifadesini kullandı.

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kemalettin Aydın da yabancı öğrencilerine Türkçe öğretme çabasında olduklarını belirterek, üniversitelerine bu anlamda destek veren YÖK'e teşekkürlerini sundu.