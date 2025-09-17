YÖK, Engelli Aday Kontenjanlarında Düzenleme Yaptı

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı (YÖK), Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2025-YKS) kapsamında Spor Bilimleri için Özel Yetenek Sınavı (ÖZYES) tercih kılavuzundaki "engelli aday" kontenjanlarında düzenleme yaptı.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezinin ( Ösym ) internet sitesindeki duyuruya göre, ÖZYES tercih kılavuzunda yer alan "engelli aday" kontenjanlarında YÖK tarafından düzenleme yapıldı.

Bu doğrultuda, kılavuzdaki "ÖZYES Merkezi Yerleştirme ile Öğrenci Alan Yükseköğretim Programları" tablosunda güncellemeye gidildi.

Kılavuzun yeni hali, ÖSYM'nin "osym.gov.tr" adresinden yayımlandı. Adaylar, tercih süresi içinde tercihlerini güncelleyebilecek. Bu değişiklik nedeniyle tercihlerini değiştirmek isteyen adaylar da tercih süresi içinde tercihlerinde değişiklik yapabilecek.